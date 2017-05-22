SmartFix для Windows

SmartFix 1.4.4.0

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Описание SmartFix 1.4.4.0Описание   Скачать SmartFix 1.4.4.0СКАЧАТЬ (31,99 Мб) Скриншоты SmartFix 1.4.4.0Скриншоты (2)   Статистика SmartFix 1.4.4.0Статистика   Отзывы о SmartFix 1.4.4.0Отзывы (0)  
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SmartFix - небольшая утилита, которая позволяет автоматически исправить наиболее распространённые проблемы и избавить ПК от вредоносных программ (в том числе и неизвестных), с которыми не справляются обычные антивирусные программы.

После интеграции SmartFix доступен в меню Пуск и в среде восстановления по F8 при загрузке системы для WinXP и выше.

Возможности программы:

  • Программа SmartFix является логическим продолжением развития AntiSMS и включает все её возможности.
  • Журнал работы сохраняется в папке %WinDir%\SmartFix, однако для удобства также доступен в %WinDir%\AntiSMS.
  • Загрузочные диски AntiSMS совместимы, их можно скачать с AntiSMS.com и перетянуть на SmartFix.exe для обновления.
  • Для Windows XP диск загружается из интернета автоматически, а также SmartFix.iso доступен для интеграции оффлайн.
  • При обычном использовании, когда система загружается, диски не нужны вообще - достаточно выполнить интеграцию.
  • Есть возможность быстрой загрузки последних версий AutoRuns, CureIt и AdwCleaner для дополнительной проверки.
  • Логотип программы на сайте SmartFix.pro указывает на загрузку SmartFix+ для быстрой интеграции и проверки.
Скриншоты SmartFix:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы
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