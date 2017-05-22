SmartFix - небольшая утилита, которая позволяет автоматически исправить наиболее распространённые проблемы и избавить ПК от вредоносных программ (в том числе и неизвестных), с которыми не справляются обычные антивирусные программы.

После интеграции SmartFix доступен в меню Пуск и в среде восстановления по F8 при загрузке системы для WinXP и выше.

Возможности программы: