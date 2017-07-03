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pdfFactory Pro для Windows

pdfFactory Pro 6.17

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Описание pdfFactory Pro 6.17Описание   Скачать pdfFactory Pro 6.17СКАЧАТЬ (10,32 Мб) Скриншоты pdfFactory Pro 6.17Скриншоты (4)   Статистика pdfFactory Pro 6.17Статистика   Отзывы о pdfFactory Pro 6.17Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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pdfFactory Pro - простая и удобная в использовании программа для создания документов формата PDF. Программа устанавливается в систему в качестве драйвер-Принтера через который и происходит создание PDF документов. Создать PDF можно в любой программе, где поддерживается печать. Достаточно зайти в "Файл" - "Печать", вместо принтера выбрать "Fine Print pdfFactory" и содержимое текущего окна cконвертируется в PDF.

pdfFactory Pro позволяет с лёгкостью создавать защищённые PDF документы как с 40 bit так и с 128 bit ключом шифрования. Допускается установка запрета на редактирование документа, поддерживаются "международные" шрифты (включая русские), имеется режим предпросмотра, автосжатие документов, возможность создания PDF из нескольких документов/файлов и многое другое включая поддержку ссылок и закладок.

Что нового в pdfFactory Pro 6.17?
  • исправлены ошибки
Скриншоты pdfFactory Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2462 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 47 656
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
 Программа pdfFactory Pro отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе pdfFactory Pro

Светлана про pdfFactory Pro 4.75 [01-12-2012]

очень удобная и быстрая программка. я сразу с ней разобралась. скачалась она за минуту. установка проги происходит быстро, только кнопки Далее надо нажимать. и в конце - Готово.

в ней 2 шага всего: 1. открываешь ворд, файл-печать, вместо принтера выбираешь программку, она там автоматом прописывается. ок. и само открывается окно пдф-файла. 2. этот пдф-файл сохраняешь куда надо - файл -сохранить как.

качество сохраняется, всё сохраняется.
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