5 MSMG ToolKit - утилита для быстрого создания компактной версии Windows (без ненужных компонентов) с помощью командной строки DOS. При необходимости есть возможность без проблем восстановить компоненты, которые были удалены. Основные возможности: Копирование исходных файлов DVD с DVD-диска

Извлечение исходных файлов DVD из ISO-образа

Извлечение исходных файлов DVD из образов OEM/IMG

Преобразование ESD-образа Магазина приложений Windows в WIM-образ

Преобразование образа Windows Media Creation Tool (MCT) в WIM-образ

Преобразование ESD-образа Windows в WIM-образ

Преобразование WIM-образа Windows в ESD-образ

Преобразование исходных версий WIM

Интеграция Центра обновлений Windows

Интеграция обновлений репозитория WHD

Интеграция языковых пакетов Windows

Интеграция драйверов устройств Windows

Интеграция Microsoft. NET Framework 3.5

Интеграция с Microsoft. NET Framework 4.6.2 с языковыми пакетами

Интеграция Microsoft Internet Explorer 11 с языковыми пакетами

Интеграция механизма дедупликации данных Microsoft

Интеграция веб-браузера Microsoft Edge

Интеграция протокола удаленного управления Microsoft Remote Desktop Protocol 8.0 и 8.1

Интеграция классического приложения Калькулятор (Win32)

Интеграция Windows Management Framework 5.1

Интеграция Windows мультимедийных кодеков

Интеграция подсистемы Linux для Windows (WSL)

Интеграция функции восстановления Windows

Интеграция рабочего пространства Windows To Go

Интеграция стандартных Metro-приложений от Microsoft

Интеграция инструментов Microsoft DaRT в загрузочные и восстановительные образы

Интеграция Windows Thin PC Add-on Packages

Интеграция Microsoft DirectX 9.0c

Интеграция Игр Microsoft

Интеграция боковой панели Windows Sidebar

Интеграция Медиацентра Windows 8.1 с общими токенами активации

Интеграция токенов предварительной активации в Windows 8.1

Интеграция патча для терминального сервера

Интеграция кодека Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Professional Read more at: https://tr.im/21Sal

Интеграция пользовательских тем с помощью патча UxTheme

Интеграция пользовательской среды восстановления Windows (WinRE)

Интеграция стандартных пользовательских изображений учетной записи

Интеграция пользовательских системных файлов

Удаление всех универсальных приложений Metro

Удаление стандартных файловых ассоциаций приложений Metro

Удаление компонентов Windows

Удаление компонентов Windows с помощью списка пакетов

Импорт стандартных файловых ассоциаций приложений Metro из файла XML

Экспорт стандартных файловых ассоциаций приложений Metro в файл XML

Создание DVD ISO-образа

Запись ISO-образа DVD-диск

Копирование исходных файлов источника на загрузочный USB-накопитель

Синхронизация исходных файлов источника при загрузке и установка образов на загрузочный USB-накопитель

Запись ISO-образа на загрузочный USB-накопитель

Форматирование USB-устройства флеш-памяти

Использование диспетчера WIM для отображения и операций удаления, переименования, экспорта, разделения, слияния, применения и очистки индексов образов WIM Перед использованием образа, созданного с помощью MSMG ToolKit, рекомендуется создать образ вашей текущей системы или выбрать чистую установку системы.

Статус программы Бесплатная
Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Разработчик MSMG
Последнее обновление 29.05.2017