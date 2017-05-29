MSMG ToolKit для Windows

MSMG ToolKit 7.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание MSMG ToolKit 7.3Описание   Скачать MSMG ToolKit 7.3СКАЧАТЬ (194,46 Мб) Скриншоты MSMG ToolKit 7.3Скриншоты (9)   Статистика MSMG ToolKit 7.3Статистика   Отзывы о MSMG ToolKit 7.3Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MSMG ToolKit - утилита для быстрого создания компактной версии Windows (без ненужных компонентов) с помощью командной строки DOS. При необходимости есть возможность без проблем восстановить компоненты, которые были удалены.

Основные возможности:

  • Копирование исходных файлов DVD с DVD-диска
  • Извлечение исходных файлов DVD из ISO-образа
  • Извлечение исходных файлов DVD из образов OEM/IMG
  • Преобразование ESD-образа Магазина приложений Windows в WIM-образ
  • Преобразование образа Windows Media Creation Tool (MCT) в WIM-образ
  • Преобразование ESD-образа Windows в WIM-образ
  • Преобразование WIM-образа Windows в ESD-образ
  • Преобразование исходных версий WIM
  • Интеграция Центра обновлений Windows
  • Интеграция обновлений репозитория WHD
  • Интеграция языковых пакетов Windows
  • Интеграция драйверов устройств Windows
  • Интеграция Microsoft. NET Framework 3.5
  • Интеграция с Microsoft. NET Framework 4.6.2 с языковыми пакетами
  • Интеграция Microsoft Internet Explorer 11 с языковыми пакетами
  • Интеграция механизма дедупликации данных Microsoft
  • Интеграция веб-браузера Microsoft Edge
  • Интеграция протокола удаленного управления Microsoft Remote Desktop Protocol 8.0 и 8.1
  • Интеграция классического приложения Калькулятор (Win32)
  • Интеграция Windows Management Framework 5.1
  • Интеграция Windows мультимедийных кодеков
  • Интеграция подсистемы Linux для Windows (WSL)
  • Интеграция функции восстановления Windows
  • Интеграция рабочего пространства Windows To Go
  • Интеграция стандартных Metro-приложений от Microsoft
  • Интеграция инструментов Microsoft DaRT в загрузочные и восстановительные образы
  • Интеграция Windows Thin PC Add-on Packages
  • Интеграция Microsoft DirectX 9.0c
  • Интеграция Игр Microsoft
  • Интеграция боковой панели Windows Sidebar
  • Интеграция Медиацентра Windows 8.1 с общими токенами активации
  • Интеграция токенов предварительной активации в Windows 8.1
  • Интеграция патча для терминального сервера
  • Интеграция кодека Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Professional Read more at: https://tr.im/21Sal
  • Интеграция пользовательских тем с помощью патча UxTheme
  • Интеграция пользовательской среды восстановления Windows (WinRE)
  • Интеграция стандартных пользовательских изображений учетной записи
  • Интеграция пользовательских системных файлов
  • Удаление всех универсальных приложений Metro
  • Удаление стандартных файловых ассоциаций приложений Metro
  • Удаление компонентов Windows
  • Удаление компонентов Windows с помощью списка пакетов
  • Импорт стандартных файловых ассоциаций приложений Metro из файла XML
  • Экспорт стандартных файловых ассоциаций приложений Metro в файл XML
  • Создание DVD ISO-образа
  • Запись ISO-образа DVD-диск
  • Копирование исходных файлов источника на загрузочный USB-накопитель
  • Синхронизация исходных файлов источника при загрузке и установка образов на загрузочный USB-накопитель
  • Запись ISO-образа на загрузочный USB-накопитель
  • Форматирование USB-устройства флеш-памяти
  • Использование диспетчера WIM для отображения и операций удаления, переименования, экспорта, разделения, слияния, применения и очистки индексов образов WIM

Перед использованием образа, созданного с помощью MSMG ToolKit, рекомендуется создать образ вашей текущей системы или выбрать чистую установку системы.

Скриншоты MSMG ToolKit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

MSI Afterburner 4.3.0 Final

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

AVG PC Tuneup 16.74.2.60831

AVG PC Tuneup - отличный инструмент, который поможет увеличить производительность ПК, очистить диск от мусора, повысить быстродействие и скорость работы системы.

ParkControl 1.2.6.4

ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего

CCleaner 5.30.6065

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Mem Reduct 3.2.1

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает

CCleaner Portable 5.30.6065

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора

скачать Adguard

Отзывы о программе MSMG ToolKit

Admin

Отзывов о программе MSMG ToolKit 7.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 