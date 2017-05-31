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ZoneAlarm Free Firewall для Windows

ZoneAlarm Free Firewall 2017 15.1.504.17269

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Описание ZoneAlarm Free Firewall 2017 15.1.504.17269Описание   Скачать ZoneAlarm Free Firewall 2017 15.1.504.17269СКАЧАТЬ (5,71 Мб) Скриншоты ZoneAlarm Free Firewall 2017 15.1.504.17269Скриншоты (9)   Статистика ZoneAlarm Free Firewall 2017 15.1.504.17269Статистика   Отзывы о ZoneAlarm Free Firewall 2017 15.1.504.17269Отзывы (0)  
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ZoneAlarm Free Firewall - надежный инструмент, который позволяет пользователю защищать персональные данные от атак хакеров, дает возможность управлять и полностью контролировать весь входящий и исходящий трафик, тем самым защищая ПК от всевозможных сетевых угроз.

Программа позволяет отслеживать в режиме реального времени активность всех приложений, работающих через Интернет, и дает возможность разрешить или запретить доступ в сеть отдельным приложениям. Кроме этого фаервол препятствует проникновению вирусов и spyware-программ, крадущих персональную информацию, пароли и прочие конфиденциальные данные.

Основные возможности программы:

  • Контроль приложений, работающих через Интернет.
  • Мониторинг входящего и исходящего трафика.
  • Наличие Stealth Mode, который делает компьютер невидимым в сети, тем самым блокируя внешние вторжения.
  • Защита персональных данных
  • Создание резервных копий файлов с возможностью восстанавления данных в случае аппаратных сбоев (5 GB онлайн-хранилища предоставляется бесплатно).
Скриншоты ZoneAlarm Free Firewall:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls
 Программа ZoneAlarm Free Firewall отмечена редакцией SoftPortal.com
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