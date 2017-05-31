Windows 10 Firewall Control 8.1.0.16
Windows 10 Firewall Control - простой в использовании инструмент для управления приложениями и мониторинга сетевой активности, предлагающий дополнительные фильтры
Kerio WinRoute Firewall 6.7.1.6544
Kerio WinRoute Firewall - пакет маршрутизации и обеспечения сетевой безопасности. Предназначен для защиты от внешних атак и вирусов и дает возможность ограничения
AVG Antivirus 2017 Build 17.4.3014
AVG Antivirus - мощное антивирусное решение, позволяющее обеспечить максимальную защиту компьютера и системы от всех известных и новейших угроз
Comodo Firewall 10.0.1.6223
Comodo Personal Firewall - мощный и бесплатный персональный файрвол, который следит и предотвращает различного рода сетевые атаки, защищает от действий шпионов,
Kaspersky Internet Security 2017 17.0.0.611 (c)
Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам
PC Tools Firewall Plus 7.0.0.123
PC Tools Firewall Plus - бесплатный, простой в использовании и, в то же время, эффективный персональный брандмауэр для Windows, защищающий информацию, хранящуюся на