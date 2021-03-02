FreeFirewall - бесплатный персональный фаервол, который надежно защищает ваш ПК от всевозможных сетевых угроз, и позволяет блокировать доступ в Интернет со стороны подозрительных приложений. Приложение может разрешать или запрещать доступ в Интернет установленным приложениями, тем самым контролируя исходящий трафик.

Фаервол предоставляет список всех программ, установленных на компьютере, и отображает активные и неактивные приложения и сервисов, выделяя их цветом. Записи в таблице можно отфильтровать по названию или другим доступным критериям. Присутствует возможность заблокировать или удалить любой процесс из списка. Можно настраивать правила для доступа приложений в Интернет. Кроме функций фаервола, приложение может блокировать отслеживание пользовательской активности, ограничивать исходящие телеметрические данные и защищать компьютер от несанкционированного удаленного доступа.

Основные возможности FreeFirewall: