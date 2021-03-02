FreeFirewall для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Evorim
|Категория:
|Firewalls
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39,56 Мб
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FreeFirewall - бесплатный персональный фаервол, который надежно защищает ваш ПК от всевозможных сетевых угроз, и позволяет блокировать доступ в Интернет со стороны подозрительных приложений. Приложение может разрешать или запрещать доступ в Интернет установленным приложениями, тем самым контролируя исходящий трафик.
Фаервол предоставляет список всех программ, установленных на компьютере, и отображает активные и неактивные приложения и сервисов, выделяя их цветом. Записи в таблице можно отфильтровать по названию или другим доступным критериям. Присутствует возможность заблокировать или удалить любой процесс из списка. Можно настраивать правила для доступа приложений в Интернет. Кроме функций фаервола, приложение может блокировать отслеживание пользовательской активности, ограничивать исходящие телеметрические данные и защищать компьютер от несанкционированного удаленного доступа.
Основные возможности FreeFirewall:
- Контроль и блокировка установленных приложений и активных служб.
- Доверчивый, параноидальный режимы и режим блокировки.
- Предотвращение сбора данных, телеметрических значений и отслеживания активности.
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