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Firewall App Blocker для Windows

Firewall App Blocker 1.7

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Описание Firewall App Blocker 1.7Описание   Скачать Firewall App Blocker 1.7СКАЧАТЬ (1,11 Мб) Скриншоты Firewall App Blocker 1.7Скриншоты (4)   Статистика Firewall App Blocker 1.7Статистика   Отзывы о Firewall App Blocker 1.7Отзывы (0)  
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Firewall App Blocker - удобная программа для управления параметрами Firewall запуска или блокирования приложений на Вашем ПК. В отличие от стандартного меню Windows Firewall, эта утилита позволяет быстро добавлять или удалять нужные вам программы буквально в несколько кликов мышки.

В настройках можно установить интеграцию в контекстное меню Проводника, тогда блокировать/разблокировать какое-либо приложение будет еще проще.

Стоит также отметить, что Firewall App Blocker не меняет никаких основных настроек Windows Firewall, так что вы можете не беспокоиться о своей безопасности.

Firewall App Blocker
Firewall App Blocker
Firewall App Blocker
Firewall App Blocker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 277
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls
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Отзывы о программе Firewall App Blocker

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