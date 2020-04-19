Firewall App Blocker - удобная программа для управления параметрами Firewall запуска или блокирования приложений на Вашем ПК. В отличие от стандартного меню Windows Firewall, эта утилита позволяет быстро добавлять или удалять нужные вам программы буквально в несколько кликов мышки.

В настройках можно установить интеграцию в контекстное меню Проводника, тогда блокировать/разблокировать какое-либо приложение будет еще проще.

Стоит также отметить, что Firewall App Blocker не меняет никаких основных настроек Windows Firewall, так что вы можете не беспокоиться о своей безопасности.