Firewall App Blocker

Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC
Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам
FortiClient 5.6.5.1150
FortiClient - бесплатная версия комплексного решения защиты ПК. Включает в себя антивирус, защиту от шпионящего ПО, брандмауэр, систему предотвращения вторжений,
Norton Security 22.14.0.54
Norton Security - обеспечивает необходимую степень защиты от вирусов, хакеров и угроз конфиденциальности информации. В этот пакет включены полные версии Norton
Comodo Firewall 12.1.0.6914
Comodo Personal Firewall - мощный и бесплатный персональный файрвол, который следит и предотвращает различного рода сетевые атаки, защищает от действий шпионов,
SterJo NetStalker 1.3
SterJo NetStalker - небольшая утилита, позволяющая обнаружить все санкционированные и несанкционированные подключения к компьютеру и отправить уведомления для
Panda Antivirus Pro 2017 17.0.1
Panda Antivirus делает защиту Вашего ПК настолько простой, насколько это возможно, потому что он автоматически блокирует и уничтожает все типы вирусов и шпионов так,