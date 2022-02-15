Fort Firewall - простой файервол для Windows. Присутствует возможность осуществлять фильтрацию контента по сетевым адресам, ограничивать доступ в Интернет, скорость или использование определенных приложений, контролировать сетевые подключения, анализировать сохраненную статистику трафика. Программа основана на WFP (Windows Filtering Platform) и хорошо интегрируется с ОС Windows.

Основные возможности Fort Firewall: