Fort Firewall для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.7 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Firewalls
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,22 Мб
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Fort Firewall - простой файервол для Windows. Присутствует возможность осуществлять фильтрацию контента по сетевым адресам, ограничивать доступ в Интернет, скорость или использование определенных приложений, контролировать сетевые подключения, анализировать сохраненную статистику трафика. Программа основана на WFP (Windows Filtering Platform) и хорошо интегрируется с ОС Windows.

Основные возможности Fort Firewall:

 

  • Фильтр по сетевым адресам, группам приложений.
  • Фильтр по именам служб SvcHost.exe.
  • Поддержка подстановочных знаков в именах путей программ.
  • Ограничение скорости групп приложений.
  • Блокирование списков через "Зоны".
  • Хранение статистики трафика.
  • Графическое отображение пропускной способности.
  • Собственный драйвер ядра, основанный на Windows Filtering Platform (WFP).

 

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