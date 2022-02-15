Fort Firewall для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nodir Temirkhodjaev
|Категория:
|Firewalls
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,22 Мб
|СКАЧАТЬ
Fort Firewall - простой файервол для Windows. Присутствует возможность осуществлять фильтрацию контента по сетевым адресам, ограничивать доступ в Интернет, скорость или использование определенных приложений, контролировать сетевые подключения, анализировать сохраненную статистику трафика. Программа основана на WFP (Windows Filtering Platform) и хорошо интегрируется с ОС Windows.
Основные возможности Fort Firewall:
- Фильтр по сетевым адресам, группам приложений.
- Фильтр по именам служб SvcHost.exe.
- Поддержка подстановочных знаков в именах путей программ.
- Ограничение скорости групп приложений.
- Блокирование списков через "Зоны".
- Хранение статистики трафика.
- Графическое отображение пропускной способности.
- Собственный драйвер ядра, основанный на Windows Filtering Platform (WFP).
Небольшой бесплатный и простой в работе инструмент для защиты и управления встроенным в...
Norton Security - обеспечивает необходимую степень защиты от вирусов, хакеров и угроз...
Comodo Personal Firewall - мощный и бесплатный персональный файрвол, который следит и предотвращает...
Windows Firewall Control 6.8.1.0
Windows Firewall Control - небольшая бесплатная утилита, которая обеспечивает комфортный доступ...
McAfee Internet Security 19.0.4016
McAfee Internet Security - набор инструментов для обеспечения безопасности данных вашего компьютера...
Privatefirewall - бесплатный персональный брандмауэр, который предоставляет пользователю...
Отзывы о программе Fort Firewall
Admin
Отзывов о программе Fort Firewall 3.4.7 пока нет, можете добавить...