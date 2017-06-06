Disguised Cam 2.0 для iPhone, iPad, iPod Disguised Cam - приложение представляет собой "скрытую камеру", с помощью которого можно незаметно снимать видео или делать фото. Программа может маскировать свою Keeper 10.7.1 для iPhone, iPad, iPod Keeper - менеджер паролей и хранитель разнообразных секретных/важных данных таких как данные кредитных карт, пароли к аккаунтам, телефонные номера проституток и Adguard 1.2.1 для iPhone Adguard - отличный блокировщик рекламы, поддерживающий больше 50 различных фильтров, оптимизированных для Safari, включая фильтр для Рунета. Теперь вы можете забыть,

Thief Alert 3.1 для iPhone, iPad, iPod Thief Alert - необычная в своем роде программа. Она помогает предотвратить кражу Вашего iPhone аппарата, если вы по неосторожности забыли его на столе или еще AntiAds 1.1 для iPhone AntiAds - мощный блокировщик рекламы для iOS. Теперь вы сможете избавиться от назойливой рекламы практически на любых сайтах, а также смотреть видео без раздражающей Microsoft Authenticator 5.3.5 для iPhone, iPad Приложение для iOS-устройств, с помощью которого пользователи смогут избавиться от необходимости вводить длинные и сложные пароли для подтверждения личности.