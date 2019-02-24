Firefox Focus для Android

Firefox Focus 8.0.8 для Android

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Описание Firefox Focus 8.0.8 для AndroidОписание   Скачать Firefox Focus 8.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (50,74 Мб) Скриншоты Firefox Focus 8.0.8 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Firefox Focus 8.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Firefox Focus 8.0.8 для AndroidОтзывы (1)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Firefox Focus – с этим легким и быстрым браузером вам не будет надоедать назойливая реклама, и он заблокирует большинство онлайн-трекеров. Почувствуйте новый уровень анонимности в сети, удаляйте историю посещений, куки и пароли.

«Приватный режим» включается автоматически и не требует каких-либо действий со стороны пользователя. Без трекеров и рекламы, браузер будет работать еще быстрее и сэкономит мобильный трафик.

Удаление приватный информации осуществляется специальной кнопкой – одно нажатие и избавитесь от истории просмотров, паролей и других данных. 

Скриншоты Firefox Focus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 148
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Firefox Focus

alex про Firefox Focus 2.1 для Android [01-11-2017]

Классный лёгкий и главное приватный браузер, вкладки есть, закладки на рабочий стол. Эффективно режет рекламу, отключает трекеры отслеживания (Mozilla сотрудничает с disconnect.me). Устанавливается и запускается даже с отключенными Google-сервисами. На своём дешевом смартфоне с 512MB ОЗУ отключил все сервисы Google и Firefox не устанавливается, а этот нормально и быстро работает.
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