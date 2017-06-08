Timbre для Android

Timbre 2.1.9 для Android

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Описание Timbre 2.1.9 для AndroidОписание   Скачать Timbre 2.1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (21,09 Мб) Скриншоты Timbre 2.1.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Timbre 2.1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Timbre 2.1.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Timbre - бесплатное Android-приложение для редактирования аудио- и видеофайлов непосредственно на мобильном устройстве. У пользователя присутствует возможность редактировать, вырезать, присоединить и конвертировать мультимедийные файлы.

Большинство доступных инструментов унифицировано, но есть и несколько узкоспециализированных, как например изменение скорости воспроизведения и уменьшение битрейта (для аудио) и удаление аудиодорожки и преобразование в аудиоформат (для видео).

Кроме этого присутствует функция преобразования текста в речь и возможность запускать консольные команды библиотек FFmpeg. Обработка файлов выполняет в фоновом режиме.

Основные возможности программы:

  • Поддерживаемые аудио форматы: MP3, WAV, FLAC, M4A, AAC, PCM, AIFF, OGG, WMA, ALAC.
  • Поддерживаемые видео форматы: MP4, AVI, FLV, MOV, WebM, MKV, MPEG.
  • Наличие инструментов для вырезания, объединения и разделения мультимедийных файлов.
  • Встроенный аудио и видео конвертер.
  • Поддержка широкого спектра типов носителей.
  • Наличие функции преобразования текста в речь.
  • Возможность запускать консольные команды библиотек FFmpeg.
  • Обработка в фоновом режиме имногое другое.
Скриншоты Timbre:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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