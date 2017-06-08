Timbre - бесплатное Android-приложение для редактирования аудио- и видеофайлов непосредственно на мобильном устройстве. У пользователя присутствует возможность редактировать, вырезать, присоединить и конвертировать мультимедийные файлы.

Большинство доступных инструментов унифицировано, но есть и несколько узкоспециализированных, как например изменение скорости воспроизведения и уменьшение битрейта (для аудио) и удаление аудиодорожки и преобразование в аудиоформат (для видео).

Кроме этого присутствует функция преобразования текста в речь и возможность запускать консольные команды библиотек FFmpeg. Обработка файлов выполняет в фоновом режиме.

Основные возможности программы: