WavePad Free Audio Editor для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.09 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NCH Software
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 13 874 | Статистика
|Размер:
|18,38 Мб
|СКАЧАТЬ
WavePad Free Audio Editor - бесплатный аудиоредактор для Android, с помощью которого можно записывать аудио, редактировать его, добавлять различные эффекты, удалять фоновый шум и улучшать качество аудиозаписи. Кроме функций редактирования аудио "на ходу", приложение позволяет хранить записи, перемещать их в выбранные папки или заливать на FTP-сервер.
Основные возможности WavePad Free Audio Editor:
- Поддержка различных аудио форматов, включая Wave и Aiff.
- Большое количество инструментов для редактирования звука.
- Наличие разнообразных аудио эффектов.
- Выбор частоты дискретизации от 8000 до 44100 Гц с 8-32 битным звуком.
- Возможность работы с несколькими аудио файлами и многое другое.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе WavePad Free Audio Editor
Андрей про WavePad Free Audio Editor 6.52 для Android [21-11-2016]
Я бы назвал эту прогу платной, так как все основные функции платные
2 | 2 | Ответить
Алексей про WavePad Free Audio Editor 6.52 для Android [08-07-2016]
Много функций. Хорошая программа, но на один раз. Просит денег за работу нужных функций.
3 | 2 | Ответить
Nick про WavePad Free Audio Editor 5.75 для Android [22-03-2014]
Довольно продвинутая прога:есть и обрезание низких частот и "шумодав",но постояннно просит ее купить.
4 | 4 | Ответить