WavePad Free Audio Editor - бесплатный аудиоредактор для Android, с помощью которого можно записывать аудио, редактировать его, добавлять различные эффекты, удалять фоновый шум и улучшать качество аудиозаписи. Кроме функций редактирования аудио "на ходу", приложение позволяет хранить записи, перемещать их в выбранные папки или заливать на FTP-сервер.

Основные возможности WavePad Free Audio Editor: