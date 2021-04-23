WavePad Free Audio Editor для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.09 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 13 874 | Статистика
Размер:18,38 Мб
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WavePad Free Audio Editor - бесплатный аудиоредактор для Android, с помощью которого можно записывать аудио, редактировать его, добавлять различные эффекты, удалять фоновый шум и улучшать качество аудиозаписи. Кроме функций редактирования аудио "на ходу", приложение позволяет хранить записи, перемещать их в выбранные папки или заливать на FTP-сервер.

Основные возможности WavePad Free Audio Editor:

  • Поддержка различных аудио форматов, включая Wave и Aiff.
  • Большое количество инструментов для редактирования звука.
  • Наличие разнообразных аудио эффектов.
  • Выбор частоты дискретизации от 8000 до 44100 Гц с 8-32 битным звуком.
  • Возможность работы с несколькими аудио файлами и многое другое.
Что нового в WavePad Free Audio Editor 12.09?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе WavePad Free Audio Editor

Андрей про WavePad Free Audio Editor 6.52 для Android [21-11-2016]

Я бы назвал эту прогу платной, так как все основные функции платные
2 | 2 | Ответить

Алексей про WavePad Free Audio Editor 6.52 для Android [08-07-2016]

Много функций. Хорошая программа, но на один раз. Просит денег за работу нужных функций.
3 | 2 | Ответить

Nick про WavePad Free Audio Editor 5.75 для Android [22-03-2014]

Довольно продвинутая прога:есть и обрезание низких частот и "шумодав",но постояннно просит ее купить.
4 | 4 | Ответить

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