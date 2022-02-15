Программы для Android » Аудио, Звук » Рингтоны » Аудио редактор 1.01.30.0210

Аудио редактор для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.01.30.0210 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Рингтоны - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:96,74 Мб
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Аудио редактор - бесплатное приложение "все-в-одном" для редактирования музыки на вашем мобильном телефоне, позволяющее быстро и легко вырезать аудио и устанавливать ее в качестве рингтона. Присутствует возможность редактировать песни с помощью триммера звука, конвертировать видео в аудио с помощью mp3-конвертера, редактировать звук с помощью усилителя громкости, аудиокомпрессора, конвертера форматов.

Это бесплатный инструмент для редактирования аудио, содержащий расширенные функции для обработки треков. Его можно использовать для создания звуковых дорожек и рингтонов.

Ключевые возможности приложения:

  • Возможность вырезать музыку, обрезать, объединять аудио или микшировать треки.
  • Монтажер MP3 и аудио-триммер.
  • Возможность объединять музыку и аудиофайлы в разных форматах.
  • Мультитрековое редактирование музыки: вставляйте аудио, микшируйте музыку на нескольких треках, чтобы гибко микшировать песни.
  • Бесплатный усилитель громкости, баса и аудио.
  • Встроенный звуковой компрессор.
  • Конвертер формата MP3 - конвертируйте формат без потери качества.
  • Возможность извлечения аудио из видео и преобразования видео в MP3.
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