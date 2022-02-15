Аудио редактор для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.01.30.0210 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Dairy App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder
|Категории:
|Рингтоны - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|96,74 Мб
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Аудио редактор - бесплатное приложение "все-в-одном" для редактирования музыки на вашем мобильном телефоне, позволяющее быстро и легко вырезать аудио и устанавливать ее в качестве рингтона. Присутствует возможность редактировать песни с помощью триммера звука, конвертировать видео в аудио с помощью mp3-конвертера, редактировать звук с помощью усилителя громкости, аудиокомпрессора, конвертера форматов.
Это бесплатный инструмент для редактирования аудио, содержащий расширенные функции для обработки треков. Его можно использовать для создания звуковых дорожек и рингтонов.
Ключевые возможности приложения:
- Возможность вырезать музыку, обрезать, объединять аудио или микшировать треки.
- Монтажер MP3 и аудио-триммер.
- Возможность объединять музыку и аудиофайлы в разных форматах.
- Мультитрековое редактирование музыки: вставляйте аудио, микшируйте музыку на нескольких треках, чтобы гибко микшировать песни.
- Бесплатный усилитель громкости, баса и аудио.
- Встроенный звуковой компрессор.
- Конвертер формата MP3 - конвертируйте формат без потери качества.
- Возможность извлечения аудио из видео и преобразования видео в MP3.
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