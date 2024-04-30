AudiOn для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Global Delight Technologies Pvt. Ltd.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25.47 Мб
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AudiOn - это передовое приложение для записи и обработки звука на устройствах Android, которое позволяет вам раскрыть полный потенциал ваших голосовых записей. Благодаря функциям без потерь, удалению фонового шума, эквалайзеру, реверберации и другим инструментам редактирования звука, AudiOn обеспечивает высокое качество аудиозаписей.
Основные возможности приложения AudiOn:
- Улучшенная аудиозапись: повысьте чувствительность микрофона до 200%, чтобы запечатлеть каждую деталь вашего голоса.
- Шумоподавление и пропуск тишины: избавьтесь от фонового шума и скучных моментов, сохраняя интерес вашей аудиозаписи.
- Реверберация и эквалайзер: настройте звук вашей записи, чтобы создать уникальный звуковой образ.
- Контроль высоты и скорости: изменяйте высоту звука в реальном времени во время записи, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
- Инструменты редактирования: обрезайте, вырезайте и объединяйте аудиоклипы для создания эпизодов.
- Маркер отметки времени: обеспечьте точность записи, вставляя маркеры в критические моменты.
- Разделение записей: разделите длинные записи на отдельные сегменты для удобной организации.
- Добавление музыки: обогатите свои записи фоновой музыкой для создания атмосферы.
- Экспорт в различные форматы: обменяйтесь записями с другими платформами и устройствами, расширяя свой охват.
С AudiOn вы сможете создавать профессиональные аудиозаписи, подходящие для подкастов, презентаций, озвучивания и многого другого.
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Admin
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