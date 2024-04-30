AudiOn для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы
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AudiOn - это передовое приложение для записи и обработки звука на устройствах Android, которое позволяет вам раскрыть полный потенциал ваших голосовых записей. Благодаря функциям без потерь, удалению фонового шума, эквалайзеру, реверберации и другим инструментам редактирования звука, AudiOn обеспечивает высокое качество аудиозаписей.

Основные возможности приложения AudiOn:

  • Улучшенная аудиозапись: повысьте чувствительность микрофона до 200%, чтобы запечатлеть каждую деталь вашего голоса.
  • Шумоподавление и пропуск тишины: избавьтесь от фонового шума и скучных моментов, сохраняя интерес вашей аудиозаписи.
  • Реверберация и эквалайзер: настройте звук вашей записи, чтобы создать уникальный звуковой образ.
  • Контроль высоты и скорости: изменяйте высоту звука в реальном времени во время записи, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
  • Инструменты редактирования: обрезайте, вырезайте и объединяйте аудиоклипы для создания эпизодов.
  • Маркер отметки времени: обеспечьте точность записи, вставляя маркеры в критические моменты.
  • Разделение записей: разделите длинные записи на отдельные сегменты для удобной организации.
  • Добавление музыки: обогатите свои записи фоновой музыкой для создания атмосферы.
  • Экспорт в различные форматы: обменяйтесь записями с другими платформами и устройствами, расширяя свой охват.

С AudiOn вы сможете создавать профессиональные аудиозаписи, подходящие для подкастов, презентаций, озвучивания и многого другого.

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