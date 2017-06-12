PEiD Tab - бесплатная утилита, которая расширяет возможности Windows Explorer, добавляя функцию исследования PE файлов, позволяющий узнать компилятор, а следовательно, и язык программирования, использованный при написании программы, упаковщика или криптора. Определение упаковщика осуществляется при помощи поиска сигнатуры.

Текущая версия может определять 672 различных сигнатуры в PE файлах. Также можно добавить пользовательские сигнатуры. Есть возможность дизассемблирования файла. К недостаткам можно отнести то, что можно обойти алгоритм поиска его сигнатур, и он не найдет нужную сигнатуру.

Пользоваться утилитой очень легко - после установки PEiD Tab необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по нужному файлу (ярлыке, приложению, библиотеке DLL или другом исполняемом файле), выбрать пункт "Свойства" из выпадающего меню, и перейти на появившуюся вкладку PEiD ("PE iDentifier").