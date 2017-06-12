PEiD Tab для Windows

PEiD Tab 0.99.1.283

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Описание PEiD Tab 0.99.1.283Описание   Скачать PEiD Tab 0.99.1.283СКАЧАТЬ (1,41 Мб) Скриншоты PEiD Tab 0.99.1.283Скриншоты (1)   Статистика PEiD Tab 0.99.1.283Статистика   Отзывы о PEiD Tab 0.99.1.283Отзывы (0)  
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PEiD Tab - бесплатная утилита, которая расширяет возможности Windows Explorer, добавляя функцию исследования PE файлов, позволяющий узнать компилятор, а следовательно, и язык программирования, использованный при написании программы, упаковщика или криптора. Определение упаковщика осуществляется при помощи поиска сигнатуры.

Текущая версия может определять 672 различных сигнатуры в PE файлах. Также можно добавить пользовательские сигнатуры. Есть возможность дизассемблирования файла. К недостаткам можно отнести то, что можно обойти алгоритм поиска его сигнатур, и он не найдет нужную сигнатуру.

Пользоваться утилитой очень легко - после установки PEiD Tab необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по нужному файлу (ярлыке, приложению, библиотеке DLL или другом исполняемом файле), выбрать пункт "Свойства" из выпадающего меню, и перейти на появившуюся вкладку PEiD ("PE iDentifier").

Скриншоты PEiD Tab:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - другое
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