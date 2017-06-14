Ditto - бесплатная утилита, которая расширяет возможности стандартного буфера обмена Windows. Программа сохраняет каждый элемент, размещенный в буфере обмена, что позволяет пользователю получить доступ к любому из этих объектов в любое удобное время.

Приложение умеет сохранять любой тип информации, которую можно поместить в буфер обмена, как например фрагменты текста, изображения, html, пользовательские форматы и пр.

Особенности программы: