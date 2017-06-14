Ditto для Windows

Ditto 3.21.134.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Ditto 3.21.134.0Описание   Скачать Ditto 3.21.134.0СКАЧАТЬ (10,8 Мб) Скриншоты Ditto 3.21.134.0Скриншоты (1)   Статистика Ditto 3.21.134.0Статистика   Отзывы о Ditto 3.21.134.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ditto - бесплатная утилита, которая расширяет возможности стандартного буфера обмена Windows. Программа сохраняет каждый элемент, размещенный в буфере обмена, что позволяет пользователю получить доступ к любому из этих объектов в любое удобное время.

Приложение умеет сохранять любой тип информации, которую можно поместить в буфер обмена, как например фрагменты текста, изображения, html, пользовательские форматы и пр.

Особенности программы:

  • Интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс.
  • Поиск и вставка предыдущих копий скопированных в буфер обмена элементов.
  • Синхронизация буфера обмена между несколькими компьютерами в сети.
  • Шифровка данных при отправке по сети.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • Выбор нужного объекта двойным кликом, введя комбинацию клавиш или перетащив мышью.
  • Вставка элементов в любое приложение.
  • Отображение в списке миниатюр скопированных в буфер обмена изображений.
  • Полная поддержка Unicode (отображение иностранных символов).
  • Поддержка UTF-8 (создание языковых файлов на любом языке).
  • Использование базы данных sqlite.
Скриншоты Ditto:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

CPU-Control 2.1

CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и

Windows 7 DreamScene Activator 1.1

Windows 7 DreamScene Activator - небольшая программа для установки на рабочий стол в качестве фона вилеоклипа в формате WMV или MPG

Kingo Android Root 1.5.2.3072

Kingo Android Root - удобный инструмент для получения Root-прав (прав Администратора) на устройствах под управлением ОС Android

Punto Switcher 4.3.6.1853

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"

ShellExView 1.97

ShellExView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех компонентов, расширяющих оболочку операционной системы Windows. Программа предоставляет

Volume2 1.1.4.347

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши

скачать Adguard

Отзывы о программе Ditto

Admin

Отзывов о программе Ditto 3.21.134.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 