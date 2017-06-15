Vodafone Pay для Android

Vodafone Pay 1.0.0 для Android

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Описание Vodafone Pay 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Vodafone Pay 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (9,01 Мб) Скриншоты Vodafone Pay 1.0.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Vodafone Pay 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Vodafone Pay 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Vodafone Pay – превращает мобильное устройство под управлением ОС Android в универсальное платежное средство. 

Для начала работы введите данные банковских карт MasterCard или Visa (любой банк Украины). Приложение позволяет оплачивать коммунальные платежи, игры, интернет, телевидение, пополнять счет, переводить деньги другим пользователям и т.д. Vodafone уже сотрудничает с такими компаниями, как Etaximo, Kyiv Parking App, WOG Pride, Karton, iPay.ua, Portmone и список будет расширяться.

Безопасность обеспечивается с помощью двойной верификации: Pin-код (отпечаток пальца) и пароль.

Приложение может быть полезно и пользователем других операторов с одним отличием – использовать средства на Sim-карте могут только предоплаченные абоненты Vodafone.

Скриншоты Vodafone Pay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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