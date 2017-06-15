Vodafone Pay – превращает мобильное устройство под управлением ОС Android в универсальное платежное средство.

Для начала работы введите данные банковских карт MasterCard или Visa (любой банк Украины). Приложение позволяет оплачивать коммунальные платежи, игры, интернет, телевидение, пополнять счет, переводить деньги другим пользователям и т.д. Vodafone уже сотрудничает с такими компаниями, как Etaximo, Kyiv Parking App, WOG Pride, Karton, iPay.ua, Portmone и список будет расширяться.

Безопасность обеспечивается с помощью двойной верификации: Pin-код (отпечаток пальца) и пароль.

Приложение может быть полезно и пользователем других операторов с одним отличием – использовать средства на Sim-карте могут только предоплаченные абоненты Vodafone.