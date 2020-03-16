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Яндекс: Алиса для Android

Яндекс: Алиса 10.41 для Android

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Описание Яндекс: Алиса 10.41 для AndroidОписание   Скачать Яндекс: Алиса 10.41 для AndroidСКАЧАТЬ (84,01 Мб) Скриншоты Яндекс: Алиса 10.41 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Яндекс: Алиса 10.41 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс: Алиса 10.41 для AndroidОтзывы (7)  
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4.25 из 5, всего оценок - 53
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Яндекс: Алиса - голосовой помощник от Яндекс, который работает на нейронных сетях, и умеет решать повседневные задачи: подскажет погоду, посоветует, где поесть или купить продуктов, найдёт что угодно в интернете.

Ключевые особенности:

  • Смотрите подробный прогноз по часам и на неделю вперед с детальной информацией о скорости ветра, атмосферном давлении и уровне влажности.
  • Следите за событиями в своем регионе, России и других странах, за новостями политики, экономики, науки, спорта и других сфер.
  • Не пропускайте любимые телевизионные программы: их можно смотреть в прямом эфире, это бесплатно. А некоторые из них доступны и в записи.
  • Ориентируйтесь даже в незнакомом районе: аптеки, банкоматы, рестораны, продуктовые магазины и другие организации отмечены на карте с часами работы, контактными данными и возможностью проложить маршрут.
  • Будьте в курсе раньше других: Яндекс предупредит о дожде или резком похолодании, пришлет набирающую популярность новость и подскажет дорожную ситуацию push-сообщением.
  • Экономьте время на дорогу: ближайшие автобусы, троллейбусы и трамваи показаны прямо на карте. Нажмите на остановку, и увидите, сколько осталось до прибытия нужного маршрута.
  • Читайте только интересное: Яндекс составляет для вас персональную ленту статей, обзоров, новостей и видео. Отмечайте, какие материалы вам нравятся, а Дзен будет подстраиваться под ваши предпочтения.
  • Оценивайте экономическую ситуацию по котировкам основных валют, стоимости акций ключевых компаний, фондовым индексам и ценам на сырье.
  • Планируйте покупки эффективнее: Яндекс покажет скидки в сетевых супермаркетах и поможет сэкономить на бытовых товарах. Информация предоставлена сервисом Едадил.
  • Смотрите подробную информацию об интересующих вас фильмах в кинопрокате и покупайте билеты на лучшие места в самом приложении.
  • Попробуйте другие функции: поиск голосом и по фото, чтение QR-кодов, быстрый набор запроса с подсказками, популярное видео и телепрограмма.
Что нового в Яндекс: Алиса 10.41 для Android?
  • Улучшили виджет поиска 4×1. Теперь вы можете прямо с домашнего экрана запустить поиск по фото. Если вы не видите на виджете новую кнопку, откройте настройки приложения и нажмите «Обновить виджет». Чтобы добавить новый виджет - вынесите его в настройках домашнего экрана.
Яндекс: Алиса
Яндекс: Алиса
Яндекс: Алиса
Яндекс: Алиса
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 142 337
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Яндекс: Алиса

Максим про Яндекс: Алиса 7.51 для Android [14-10-2019]

Если кому-то будет интересно, то вот статья, на которой понятно сказано о том как пользоваться Алисой, где ее скачать, и как использовать навыки для Алисы
А также на сайте периодически выходят обзоры на навыки.
Так что всех кого интересует Алиса приглашаю на сайт.
https://www.maxim-m.ru/article/alisa-skills
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Аліна про Яндекс: Алиса 7.51 для Android [21-05-2019]

Класс мне понравилось
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Софа про Яндекс: Алиса 7.51 для Android [28-03-2019]

На компе виндовс алиса есть но очень глючит
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Ульяна про Яндекс: Алиса 7.51 для Android [23-11-2018]

Алиса супер приложение !!!!!!!
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Людмила про Яндекс: Алиса 7.51 для Android [11-11-2018]

Жаль для Виндовс Алисы нет.(
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