PayPal для Android

PayPal 6.12.1 для Android

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Описание PayPal 6.12.1 для AndroidОписание   Скачать PayPal 6.12.1 для AndroidСКАЧАТЬ (30,9 Мб) Скриншоты PayPal 6.12.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика PayPal 6.12.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о PayPal 6.12.1 для AndroidОтзывы (0)  
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PayPal - незаменимый инструмент для комфортного управления своим счетом. Присутствует возможность мгновенной отправки денег практически во все страны мира, использовать остаток на счете или банковские карты для отправки и получения переводов, а также для покупок с мобильных.

Ключевые особенности программ:

  • Управление своими средствами через безопасное приложение.
  • Отправка деньги через PayPal в более чем 100 стран.
  • Использование остатка на карте для покупок или вывода на банковский счет.
  • Отправка личных переводов.
  • Отправка запросов на оплату с гарантированным получением.
  • Получение мгновенных уведомлений обо всех операциях через приложение.
  • Отслеживание платежей на ходу с мобильных.
Скриншоты PayPal:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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