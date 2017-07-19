Carmageddon – в этих гонках вам не нужно быстро ехать или обгонять соперников, цель этой игры заключается в том, что бы сбить как можно больше пешеходов, коров и конкурентов по гонке.

Тут не нужно придерживаться маршрута или объезжать препятствия – беспечные жители и соперники являются вашей целью. Собирайте по пути бонусы и ваша машина станет еще смертоносней. Иногда ваши шалости не будет проходить безнаказанно – полицейские бронированные автомобили готовы встать на защиту пешеходов.

Особенности игры: