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Carmageddon для Android

Carmageddon 1.2 для Android

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Описание Carmageddon 1.2 для AndroidОписание   Скачать Carmageddon 1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (63,98 Мб) Скриншоты Carmageddon 1.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Carmageddon 1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Carmageddon 1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Carmageddon – в этих гонках вам не нужно быстро ехать или обгонять соперников, цель этой игры заключается в том, что бы сбить как можно больше пешеходов, коров и конкурентов по гонке.

Тут не нужно придерживаться маршрута или объезжать препятствия – беспечные жители и соперники являются вашей целью. Собирайте по пути бонусы и ваша машина станет еще смертоносней. Иногда ваши шалости не будет проходить безнаказанно – полицейские бронированные автомобили готовы встать на защиту пешеходов.

Особенности игры:

  • 28 опасных соперников.
  • 11 различных локаций.
  • Режим карьеры с 36 увлекательными и жестокими уровнями.
  • 30 машин для безбашенной езды.  
  • Несколько видов управления на выбор.
  • Система повторов игровых моментов.
  • Большое количество крови и веселья.
Скриншоты Carmageddon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки - другое
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