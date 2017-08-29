WebMoney Keeper для iOS

WebMoney Keeper 3.0.8 для iPhone, iPad

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Описание WebMoney Keeper 3.0.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать WebMoney Keeper 3.0.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (171 Мб) Скриншоты WebMoney Keeper 3.0.8 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика WebMoney Keeper 3.0.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о WebMoney Keeper 3.0.8 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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WebMoney Keeper - официальный клиент WebMoney для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно с легкостью осуществлять контроль над своими финансами.

Основные возможности:

  • Контролируйте баланс на кошельках и движение средств.
  • Выставляйте счета, переводите и получайте WebMoney.
  • Пополняйте карту\счёт* с кошелька (можно и наоборот).
  • Удобно платите за телефон, интернет, услуги ЖКХ и многое другое.
  • Общайтесь с друзьями в защищенном чате.
  • Обменивайтесь фото, аудио и и другими файлами.
  • Ваши средства всегда под надежной защитой.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты WebMoney Keeper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
 Программа WebMoney Keeper отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе WebMoney Keeper

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