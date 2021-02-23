WebMoney Keeper для Android
|Оценка:
|2.70/5 голосов - 51
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.0.R-129 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|CJSC "Computing Forces"
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 964 | Статистика
|Размер:
|114,48 Мб
|СКАЧАТЬ
WebMoney Keeper - отличный клиент WebMoney для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно с легкостью осуществлять контроль над своими финансами.
Приложение позволяет контролировать баланс на кошельках и движение средств, переводить и получать WebMoney, пополнять счета, оплачивать коммунальные услуги, покупать товары в сети Интернет, а также предлагает пользователям общаться с друзьями в защищенном чате и возможность обмениваться фото, аудио и другими файлами.
Ключевые особенности WebMoney Keeper:
- Быстрый доступ к кошелькам, прикрепленным картам и счетам.
- Возможность пополнять счета/карты.
- Контроль движения средств, осуществление перевода и получать WebMoney.
- Возможность прикрепить любую банковскую карту с технологией 3D-Secure.
- Распознавание номера карты с использованием NFC-чипа или встроенной камеры.
- Возможность получения формального аттестата непосредственно из приложения.
- Удобная покупка товаров в Интернете.
- Возможность оплаты коммунальных услуг.
- Встроенный защищенный чат и многое другое.
- Повышение стабильности, исправление ошибок
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Admin
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