WebMoney Keeper для Android

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Оценка: 2.70/5 голосов - 51
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.0.R-129 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 964 | Статистика
Размер:114,48 Мб
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WebMoney Keeper - отличный клиент WebMoney для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно с легкостью осуществлять контроль над своими финансами.

Приложение позволяет контролировать баланс на кошельках и движение средств, переводить и получать WebMoney, пополнять счета, оплачивать коммунальные услуги, покупать товары в сети Интернет, а также предлагает пользователям общаться с друзьями в защищенном чате и возможность обмениваться фото, аудио и другими файлами.

Ключевые особенности WebMoney Keeper:

  • Быстрый доступ к кошелькам, прикрепленным картам и счетам.
  • Возможность пополнять счета/карты.
  • Контроль движения средств, осуществление перевода и получать WebMoney.
  • Возможность прикрепить любую банковскую карту с технологией 3D-Secure.
  • Распознавание номера карты с использованием NFC-чипа или встроенной камеры.
  • Возможность получения формального аттестата непосредственно из приложения.
  • Удобная покупка товаров в Интернете.
  • Возможность оплаты коммунальных услуг.
  • Встроенный защищенный чат и многое другое.
Что нового в WebMoney Keeper 4.5.0.R-129?
  • Повышение стабильности, исправление ошибок
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