Celestia Origin для Windows

Celestia Origin 30.08.2017

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Описание Celestia Origin 30.08.2017Описание   Скачать Celestia Origin 30.08.2017СКАЧАТЬ (4300,8 Мб) Скриншоты Celestia Origin 30.08.2017Скриншоты (8)   Статистика Celestia Origin 30.08.2017Статистика   Отзывы о Celestia Origin 30.08.2017Отзывы (0)  
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Celestia Origin - в данном сборнике собраны эксклюзивные аддоны различной направленности для космического симулятора Celestia версии 1.6.1. Значительная их часть создана русскоязычными разработчиками проекта «Celestia Origin», остальная собрана из сторонних ресурсов и переработана по определённым стандартам. Для каждого объекта представлена вся доступная на сегодняшний день информация о его физических и орбитальных параметрах, даны все альтернативные обозначения, а главные названия переведены на русский язык.

Общее количество объектов на данный момент:

  • Планеты - 8 + 1 гипотетическая;
  • Спутники планет - 186 + 4 гипотетических;
  • Карликовые планеты - 5;
  • Спутники карликовых планет - 9;
  • Астероиды - 3402 + 19 бинарных и 1 тройной;
  • Спутники астероидов - 63;
  • Кометы - 1122;
  • Звёзды - ~2 миллиона;
  • Экзопланеты - 6;
  • Туманности - 33;
  • Космические аппараты - 25.
Что нового в Celestia Origin 30.08.2017?
  • Русифицированы все локации в пределах Солнечной системы (10414 штук);
  • Устранены все конфликты имён между локациями.
  • Удалена проверка админ-прав, вызывавшая проблемы на некоторых системах.
  • Реалистичный Млечный путь, Пояс Койпера и Облако Оорта подключёны к "Каталогу дополнений", что позволило управлять ими без перезапуска программы;
  • Все реально существующие туманности подключены к "Каталогу дополнений" и теперь по умолчанию не отображаются;
  • Умирающая Солнечная система подключёна к "Каталогу дополнений" взамен стандартной;
  • Добавлены две карты микроволнового излучения Вселенной от аппарата WMAP;
  • В сценарии "Девять планет" Плутон заменён на Солнце. Теперь он называется "Солнце и планеты";
  • В режиме "Увеличение" теперь участвуют и карликовые планеты;
  • Установлены более оптимальные значения для увеличения объектов;
  • и многое другое
Скриншоты Celestia Origin:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители - Карты, схемы - Астрономия
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