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5 Celestia Origin - в данном сборнике собраны эксклюзивные аддоны различной направленности для космического симулятора Celestia версии 1.6.1. Значительная их часть создана русскоязычными разработчиками проекта «Celestia Origin», остальная собрана из сторонних ресурсов и переработана по определённым стандартам. Для каждого объекта представлена вся доступная на сегодняшний день информация о его физических и орбитальных параметрах, даны все альтернативные обозначения, а главные названия переведены на русский язык. Общее количество объектов на данный момент: Планеты - 8 + 1 гипотетическая;

Спутники планет - 186 + 4 гипотетических;

Карликовые планеты - 5;

Спутники карликовых планет - 9;

Астероиды - 3402 + 19 бинарных и 1 тройной;

Спутники астероидов - 63;

Кометы - 1122;

Звёзды - ~2 миллиона;

Экзопланеты - 6;

Туманности - 33;

Космические аппараты - 25. Что нового в Celestia Origin 30.08.2017?

Русифицированы все локации в пределах Солнечной системы (10414 штук);

Устранены все конфликты имён между локациями.

Удалена проверка админ-прав, вызывавшая проблемы на некоторых системах.

Реалистичный Млечный путь, Пояс Койпера и Облако Оорта подключёны к "Каталогу дополнений", что позволило управлять ими без перезапуска программы;

Все реально существующие туманности подключены к "Каталогу дополнений" и теперь по умолчанию не отображаются;

Умирающая Солнечная система подключёна к "Каталогу дополнений" взамен стандартной;

Добавлены две карты микроволнового излучения Вселенной от аппарата WMAP;

В сценарии "Девять планет" Плутон заменён на Солнце. Теперь он называется "Солнце и планеты";

В режиме "Увеличение" теперь участвуют и карликовые планеты;

Установлены более оптимальные значения для увеличения объектов;

и многое другое