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Математические хитрости для Android

Математические хитрости 2.13 для Android

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Описание Математические хитрости 2.13 для AndroidОписание   Скачать Математические хитрости 2.13 для AndroidСКАЧАТЬ (8,33 Мб) Скриншоты Математические хитрости 2.13 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Математические хитрости 2.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о Математические хитрости 2.13 для AndroidОтзывы (0)  
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Математические хитрости - сборник математических трюков и приемов, благодаря которым можно в игровой форме научиться лучше и быстрее совершать различные математические операции, включая:

  • Сложение
  • Вычитание
  • Таблица умножения
  • Деление
  • Умножение двузначного числа на 11
  • Быстрое возведение в квадрат
  • Умножение на 5
  • Умножение на 9
  • Умножение на 4
  • Деление на 5
  • Вычитание из 1000
  • Сложное умножение
  • Степени двойки
  • Сложение путем округления чисел
  • Вычитание путем округления чисел
  • Умножение чисел между 11 и 19
  • Возведение в квадрат чисел между 11 и 99
  • Умножение двузначных чисел, имеющих одинаковую цифру разряда десятков, и у которых цифры разряда единиц в сумме дают 10
  • Возведение в квадрат чисел между 50 и 59
  • Возведение в квадрат чисел между 40 и 49
  • Умножение двузначных чисел, оканчивающихся на 1
  • Процент
  • Возведение в квадрат чисел между 100 и 109

В начале решение примеров вам покажется сложным, но после того как вы пройдете тренировочный режим (в котором наглядно показана суть математических трюков), поймете, что все куда проще. Кроме этого присутствует одиночная игра (3 режима), мультиплеер, совместная игра (то же самое что и одиночная игра (режим - до предела), только игроки набирают очки в общую копилку).

В настройках можно менять язык интерфейса, темы оформления, включать цифровую клавиатуру, а также включать/отключать звук, вибрацию, уведомления и пр.

Скриншоты Математические хитрости:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика
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