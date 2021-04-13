Mathman для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,6 Мб
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Mathman - приложение, которое позволяет в игровой форме практиковать математику и тем самым тренировать свой мозг. Присутствуют интерактивные теоретические уроки, доступна возможность изучить любую тему, от сложения и умножения, от степеней и корней до алгебры и комплексных чисел. С помощью программы можно подготовиться с различным стандартизированным тестам, таким как ACT, GED, SAT, GRE, LSAT, K-12 и др., обновить свои математические навыки, подготовиться к письменным экзаменам и тестам в течение года.

Включает в себя таблицу умножения, основные математические операции, преобразование единиц измерения, разложение на простые множители, операции с дробями, задачи на перекрестное умножение, операции с многочленами, линейные уравнения, квадратные уравнения, формулы Виета, комплексные числа и пр.

Основные возможности Mathman:

  • Пошаговые интерактивные теоретические уроки.
  • Изучение различных математических задач на сложение, умножение, степени и корни, алгебраические задачи, задачи на тождество и т.д.
  • Более чем 2700 математических задач, включая задачи на тождество, умножение в столбик, дроби, отношения, уравнения, многочлены, комплексные числа и т.п.
  • Математические викторины.
  • Возможность создавать свои собственные математические тесты по нужным темам.
  • Еженедельное обновление математических тем.
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