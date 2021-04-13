Mathman - приложение, которое позволяет в игровой форме практиковать математику и тем самым тренировать свой мозг. Присутствуют интерактивные теоретические уроки, доступна возможность изучить любую тему, от сложения и умножения, от степеней и корней до алгебры и комплексных чисел. С помощью программы можно подготовиться с различным стандартизированным тестам, таким как ACT, GED, SAT, GRE, LSAT, K-12 и др., обновить свои математические навыки, подготовиться к письменным экзаменам и тестам в течение года.

Включает в себя таблицу умножения, основные математические операции, преобразование единиц измерения, разложение на простые множители, операции с дробями, задачи на перекрестное умножение, операции с многочленами, линейные уравнения, квадратные уравнения, формулы Виета, комплексные числа и пр.

Основные возможности Mathman: