Mathman для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MathLearner
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,6 Мб
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Mathman - приложение, которое позволяет в игровой форме практиковать математику и тем самым тренировать свой мозг. Присутствуют интерактивные теоретические уроки, доступна возможность изучить любую тему, от сложения и умножения, от степеней и корней до алгебры и комплексных чисел. С помощью программы можно подготовиться с различным стандартизированным тестам, таким как ACT, GED, SAT, GRE, LSAT, K-12 и др., обновить свои математические навыки, подготовиться к письменным экзаменам и тестам в течение года.
Включает в себя таблицу умножения, основные математические операции, преобразование единиц измерения, разложение на простые множители, операции с дробями, задачи на перекрестное умножение, операции с многочленами, линейные уравнения, квадратные уравнения, формулы Виета, комплексные числа и пр.
Основные возможности Mathman:
- Пошаговые интерактивные теоретические уроки.
- Изучение различных математических задач на сложение, умножение, степени и корни, алгебраические задачи, задачи на тождество и т.д.
- Более чем 2700 математических задач, включая задачи на тождество, умножение в столбик, дроби, отношения, уравнения, многочлены, комплексные числа и т.п.
- Математические викторины.
- Возможность создавать свои собственные математические тесты по нужным темам.
- Еженедельное обновление математических тем.
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