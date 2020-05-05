Программы для Android » Образование » Математика » Учим таблицу умножения для Android
Учим таблицу умножения для Android

Учим таблицу умножения 1.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Учим таблицу умножения 1.4 для AndroidОписание   Скачать Учим таблицу умножения 1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (8,52 Мб) Скриншоты Учим таблицу умножения 1.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Учим таблицу умножения 1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Учим таблицу умножения 1.4 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Учим таблицу умножения - бесплатное математическое Android-приложения для закрепления знаний таблицы умножения.

Присутствует несколько режимов игры:

  • Цифровая башня - заработай все звёзды. Докажи, что знаешь таблицу умножения лучше всех. Каждый множитель - уровень башни. чем выше - тем сложнее.
  • Испытание на скорость твоего ума - продержись как можно дольше, покажи лучшие навыки математики.
  • Изучение таблицы - выучи всю таблицу умножения. Посмотри как увеличивается количество вещей при перемножении.

После прохождения этой игры тебе будут гарантированы лучшие оценки по математике. Лучший способ выучить таблицу умножения - это игра.

Учим таблицу умножения
Учим таблицу умножения
Учим таблицу умножения
Учим таблицу умножения
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 100
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика
ТОП-сегодня раздела "Математика"
 

Математические хитрости 2.30 для Android

Увлекательное приложение для мобильных Android-устройств, с помощью которого можно научиться различным математическим хитростям. В начале решение примеров может

Mathway 3.1.10 для Android

Простая в использовании и эффективная программа, которая пригодится любому, кому приходится решать математические задачи, от учеников старших классов до студентов

PhotoMath 1.1.4 для Android

PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания

Квадратные Уравнения 4.0 для Android

Бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволяет легко и быстро решить квадратное уравнение или проверить правильность уже найденных решений. В

Symbolab 6.8.0 для Android

Удобное мобильное приложение для Android, которое предлагает пользователю пошаговое решение математических задач с обучением и сохранением процесса их решения.

Integral calculator 16.9 для Android

Integral calculator - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, который представляет собой простой в использовании калькулятор для решения интегральных

скачать Adguard

Отзывы о программе Учим таблицу умножения

галына про Учим таблицу умножения 1.2 для Android [02-05-2019]

ето класная програма моему сину очень подошло
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 