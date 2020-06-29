Квадратные Уравнения - приложение, с помощью которого вы сможете решить квадратные уравнения вида ‘Ax^2 + Bx + C = 0’. Достаточно ввести коэффициенты A, B, C, а все остальное сделает наше приложение.

Программа найдет дискриминант и назовет корни уравнения, причем Вы можете проследить ход решения шаг за шагом. Если уравнение не имеет действительные корни, приложение рассчитает комплексные корни.

Калькулятор позволяет легко и быстро решить квадратное уравнение или проверить правильность уже найденных решений. Приложение имеет очень простой в использовании интерфейс.