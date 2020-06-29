Программы для Android » Калькуляторы » Научные » Квадратные Уравнения для Android
Квадратные Уравнения для Android

Квадратные Уравнения 5.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Квадратные Уравнения 5.0 для AndroidОписание   Скачать Квадратные Уравнения 5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (5,17 Мб) Скриншоты Квадратные Уравнения 5.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Квадратные Уравнения 5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Квадратные Уравнения 5.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Квадратные Уравнения - приложение, с помощью которого вы сможете решить квадратные уравнения вида ‘Ax^2 + Bx + C = 0’. Достаточно ввести коэффициенты A, B, C, а все остальное сделает наше приложение.

Программа найдет дискриминант и назовет корни уравнения, причем Вы можете проследить ход решения шаг за шагом. Если уравнение не имеет действительные корни, приложение рассчитает комплексные корни.

Калькулятор позволяет легко и быстро решить квадратное уравнение или проверить правильность уже найденных решений. Приложение имеет очень простой в использовании интерфейс.

Что нового в Квадратные Уравнения 5.0 для Android?
  • Переход с Java на Kotlin
  • Обновлен логотип
  • Улучшена темная тема
  • Поддержка круглых иконок
  • Поддержка адаптивных иконок
Квадратные Уравнения
Квадратные Уравнения
Квадратные Уравнения
Квадратные Уравнения
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 990
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНаучные - Математика
ТОП-сегодня раздела "Научные"
 

Integral calculator 16.9 для Android

Integral calculator - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, который представляет собой простой в использовании калькулятор для решения интегральных

Mathway 3.3.20 для Android

Простая в использовании и эффективная программа, которая пригодится любому, кому приходится решать математические задачи, от учеников старших классов до студентов

handyCalc 0.60 для Android

handyCalc – не просто калькулятор, а целый вычислительный центр с автоматическим решением уравнений и возможностью построения графиков. Пользоваться программой

Все-В-Одном Калькулятор 1.7.7 для Android

Удобный калькулятор "все в одном", который поможет вам решать практически любые повседневные задачи, от решения домашних/школьных задач и несложных вычислений, до

JustMath Lite 1.3 для Android

JustMath Lite - отличный научный калькулятор для Android, который благодаря встроенному интерпретатору выражений способен справиться буквально с любой задачей, будь

TechCalc 4.4.5 для Android

Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, которое представляет собой мощный научный калькулятор. Доступно 12 вычислительных режимов (Базовый, Научный,

Отзывы о программе Квадратные Уравнения

Admin

Отзывов о программе Квадратные Уравнения 5.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 