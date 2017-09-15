Injustice: Gods Among Us - бесплатная коллекционная карточная игра, в которой вы собираете персонажей, приемы, силы и экипировку и выходите на арену, чтобы вступить в зрелищный бой в формате "3 на 3" с управлением через сенсорный экран.
Ключевые особенности:
Используйте сенсорный экран вашего мобильного устройства, чтобы сражаться с врагами в зрелищном бою 3 на 3. Проводите по экрану пальцем и нажимайте на него, чтобы выполнять комбо. Копите силу для особых атаки и суперприемов, взятых непосредственно из консольной версии игры.
Создайте набор своих приемов, увеличивайте силы, развивайте персонажей и экипировку и побеждайте противников. Постоянно изменяйте вашу коллекцию карт, чтобы подстроить ее под ваш стиль игры и выставить лучшую команду в боях против супергероев и злодеев DC.
Сражайтесь с реальными противниками в сетевых битвах. Соревнуйтесь с игроками по всему миру за место в списках лидеров и в турнирах, полных потрясающих наград. Ведите свою команду к победе!
Собирайте и играйте за ваших любимцев из вселенной DC Comics: Супермена, Бэтмена, Чудо-Женщину, Джокера, Зеленую Стрелу, Флэша, Бэйна, Зеленого Фонаря, Думсдэя и многих других. С каждой альтернативной версией этих легендарных персонажей вы получаете новый набор сил и приемов, а также совершенно новый бой!
Лучшая в своем классе графика на вашем телефоне или планшете. Особая анимация для каждого супергероя и злодея. Сражайтесь в Лечебнице Аркхема, Пещере Бэтмена, Сторожевой башне и других легендарных локациях из DC Comics, полностью перенесенных в 3D.
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