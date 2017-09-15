Программы для iOS » Игры » Экшен и 3D » Injustice: Gods Among Us 2.16.1 для iPhone, iPad
Injustice: Gods Among Us для iOS

Injustice: Gods Among Us 2.16.1 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Injustice: Gods Among Us 2.16.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Injustice: Gods Among Us 2.16.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (1930 Мб) Скриншоты Injustice: Gods Among Us 2.16.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Injustice: Gods Among Us 2.16.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Injustice: Gods Among Us 2.16.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Injustice: Gods Among Us - бесплатная коллекционная карточная игра, в которой вы собираете персонажей, приемы, силы и экипировку и выходите на арену, чтобы вступить в зрелищный бой в формате "3 на 3" с управлением через сенсорный экран.

Ключевые особенности:

  • Используйте сенсорный экран вашего мобильного устройства, чтобы сражаться с врагами в зрелищном бою 3 на 3. Проводите по экрану пальцем и нажимайте на него, чтобы выполнять комбо. Копите силу для особых атаки и суперприемов, взятых непосредственно из консольной версии игры.
  • Создайте набор своих приемов, увеличивайте силы, развивайте персонажей и экипировку и побеждайте противников. Постоянно изменяйте вашу коллекцию карт, чтобы подстроить ее под ваш стиль игры и выставить лучшую команду в боях против супергероев и злодеев DC.
  • Сражайтесь с реальными противниками в сетевых битвах. Соревнуйтесь с игроками по всему миру за место в списках лидеров и в турнирах, полных потрясающих наград. Ведите свою команду к победе!
  • Собирайте и играйте за ваших любимцев из вселенной DC Comics: Супермена, Бэтмена, Чудо-Женщину, Джокера, Зеленую Стрелу, Флэша, Бэйна, Зеленого Фонаря, Думсдэя и многих других. С каждой альтернативной версией этих легендарных персонажей вы получаете новый набор сил и приемов, а также совершенно новый бой!
  • Лучшая в своем классе графика на вашем телефоне или планшете. Особая анимация для каждого супергероя и злодея. Сражайтесь в Лечебнице Аркхема, Пещере Бэтмена, Сторожевой башне и других легендарных локациях из DC Comics, полностью перенесенных в 3D.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Injustice: Gods Among Us:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
 

World of Tanks Blitz 4.2.0 для iPhone, iPad

World of Tanks Blitz - мобильная версия для iOS-устройств популярнейшей онлайн игры о танковых баталиях Второй мировой войны

Manic Marble Free 1.7 для iPhone, iPad, iPod

Manic Marble Free - бесплатная 3D бродилка по лабиринтам для iPhone. В этой игре нужно умело пользуясь акселерометром обходить препятствия, которые будут встречаться

Neutron Lite 1.2 для iPhone, iPad, iPod

Neutron Lite - Вам нужно в 3D области не столкнуться со своим хвостом, который растет тем больше, чем больше времени вы играете, а так же не столкнуться с соперником

Crazy Tanks Lite 1.3.3 для iPhone, iPad, iPod

Crazy Tanks Lite - отличные бесплатные 3D танчики для iPhone. Вам нужно уничтожить вражеские танки и артилерию противника. Не забывайте на поле собирать вооружение и

Wolfenstein 3D Classic 2.2 для iPhone, iPad, iPod

Wolfenstein 3D Classic - классика жанра. Легендарная игра середины 90-х, которая вызывает ностальгию по временам, когда игры вмещались на дискету. Wolfenstein 3D

3DWorld For Free 1.1 для iPhone, iPad, iPod

3DWorld For Free - 3D бродилка. Графика просто великолепная. Отлично прорисованы как статические так и динамические объекты. Порой забываешь, что бродишь по комнатам

скачать Adguard

Отзывы о программе Injustice: Gods Among Us

Admin

Отзывов о программе Injustice: Gods Among Us 2.16.1 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 