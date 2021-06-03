Injustice: Gods Among Us для Android
|Оценка:
|3.07/5 голосов - 139
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Warner Bros.
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 915 | Статистика
|Размер:
|34,94 Мб
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Injustice: Gods Among Us – соберите свою команду из супергероев и злодеев вселенной DC, выходите на арену и сражайтесь в эпических битвах 3х3.
В вашем распоряжении может быть 3 карты персонажей, выбирайте наиболее подходящих под ваш игровой стиль и начинайте эпические драки с использованием комбо и суперспособностей. Управление героями происходит с помощью сенсорного дисплея: свайпы и тапы позволят атаковать врагов и ставить защитные блоки. Что бы улучшить своих бойцов, покупайте им новую экипировку, развивайте их способности и участвуйте в поединках. Главные герои DC Comics Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Джокер, Зеленая Стрела, Флэш, Бэйн, Зеленый Фонарь, Думсдэй и многие другие готовы присоединиться к вашей команде. В мультиплеере сразитесь с другими игроками в турнирах и получайте за это ценные награды.
В игре вас ожидают знакомые локации: Лечебница Аркхема, Пещера Бэтмена, Сторожевая башня и другие легендарные места.
- БЕСПЛАТНЫЕ НАГРАДЫ! Просмотр видео за награды и стена предложений возвращаются! Смотрите видео, чтобы заработать кредиты силы и обновить запасы энергии, или выполняйте условия предложений для получения еще большего количества кредитов силы.
- Минимальная требуемая версия iOS была повышена до iOS 9. Игроки на устройствах с более ранними версиями не будут получать награды за просмотр видео и видеть стену предложений, но они все равно смогут играть!
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