Injustice: Gods Among Us – соберите свою команду из супергероев и злодеев вселенной DC, выходите на арену и сражайтесь в эпических битвах 3х3.

В вашем распоряжении может быть 3 карты персонажей, выбирайте наиболее подходящих под ваш игровой стиль и начинайте эпические драки с использованием комбо и суперспособностей. Управление героями происходит с помощью сенсорного дисплея: свайпы и тапы позволят атаковать врагов и ставить защитные блоки. Что бы улучшить своих бойцов, покупайте им новую экипировку, развивайте их способности и участвуйте в поединках. Главные герои DC Comics Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Джокер, Зеленая Стрела, Флэш, Бэйн, Зеленый Фонарь, Думсдэй и многие другие готовы присоединиться к вашей команде. В мультиплеере сразитесь с другими игроками в турнирах и получайте за это ценные награды.

В игре вас ожидают знакомые локации: Лечебница Аркхема, Пещера Бэтмена, Сторожевая башня и другие легендарные места.