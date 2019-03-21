World of Warships Blitz — это бесплатная мобильная многопользовательская игра от Wargaming, основанная на отмеченном наградами военно-морском экшене World of Warships для ПК.

World of Warships Blitz переносит морские сражения Второй мировой войны с ПК на мобильные телефоны и планшеты. Эта яркая и динамичная игра позволяет вам вывести свой боевой корабль в море в любом месте, в любое время.

Теперь вы можете встать за штурвал самых известных морских гигантов со всего мира! Линкоры, крейсеры, эсминцы и авианосцы из США, Японии, России, Британии и Германии сражаются за морское превосходство! Вступайте в грандиозные, зрелищные битвы боевых кораблей в формате 7 на 7, где бы вы ни были!

По-настоящему бесплатная игра. Никаких таймеров, полосок энергии или топлива — играйте столько, сколько захотите, и когда захотите!