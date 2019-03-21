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World of Warships Blitz для iOS

World of Warships Blitz 2.1.0 для iPhone, iPad

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Описание World of Warships Blitz 2.1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать World of Warships Blitz 2.1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (1.85 Гб) Скриншоты World of Warships Blitz 2.1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика World of Warships Blitz 2.1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о World of Warships Blitz 2.1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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World of Warships Blitz — это бесплатная мобильная многопользовательская игра от Wargaming, основанная на отмеченном наградами военно-морском экшене World of Warships для ПК.

World of Warships Blitz переносит морские сражения Второй мировой войны с ПК на мобильные телефоны и планшеты. Эта яркая и динамичная игра позволяет вам вывести свой боевой корабль в море в любом месте, в любое время.

Теперь вы можете встать за штурвал самых известных морских гигантов со всего мира! Линкоры, крейсеры, эсминцы и авианосцы из США, Японии, России, Британии и Германии сражаются за морское превосходство! Вступайте в грандиозные, зрелищные битвы боевых кораблей в формате 7 на 7, где бы вы ни были!

По-настоящему бесплатная игра. Никаких таймеров, полосок энергии или топлива — играйте столько, сколько захотите, и когда захотите!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

World of Warships Blitz
World of Warships Blitz
World of Warships Blitz
World of Warships Blitz
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 163
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОнлайн клиенты - Экшен и 3D
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Отзывы о программе World of Warships Blitz

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