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Garena Free Fire 1.39.0 для iPhone, iPad и iPod touch
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Garena Free Fire - мобильный аналог "Королевской битвы" - шутер на выживание от третьего лица. Вы и еще 49 других игроков десантируетесь с парашютом на безлюдный отдаленный остров. И самая главная задача каждого игрока - остаться последним выжившим на этом острове.
Шансы на выживание увеличиваются, если экипировать своего персонажа оружием и различным дополнительным снаряжением (например каска, рюкзак, аптечки, бронежилет и пр.), которое можно искать на острове или снимать с поверженных противников. Можно выбирать место приземления, направляя парашют туда, где больше всего оружия или меньше других игроков. Поле боя со временем сужается, оставляя ограниченную безопасную зону, заставляя игроков бороться за свои жизни.
Исследуйте огромную карту на машине, прячьтесь в траншеях или скройтесь в высокой траве. Устраивайте засады, кемпирите, ваша цель - выжить.
Ключевые особенности:
- Увлекательные 10 минутные бои между 50 игроками.
- Простое управление и реалистичная графика.
- Реалистичный открытый мир.
- Несколько режимов игры.
- Возможность создавать гильдии.
- Большой выбор оружия и приспособлений.
- Возможность использовать любую стратегию, которая приведет к успеху.
- Возможность объединяться в отряд из 4 человек и общаться при помощи внутриигровой связи.
- Ищите оружие, оставайтесь в безопасной зоне, лутайте врагов и станьте единственным выжившим. По пути избегайте авиаударов и отправляйтесь за ящиками воздушного снабжения, чтобы получить преимущество перед остальными.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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