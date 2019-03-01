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Injustice: Gods Among Us для iOS

Injustice: Gods Among Us 3.2 для iPhone, iPad

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Описание Injustice: Gods Among Us 3.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Injustice: Gods Among Us 3.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (2.15 Гб) Скриншоты Injustice: Gods Among Us 3.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Injustice: Gods Among Us 3.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Injustice: Gods Among Us 3.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Injustice: Gods Among Us - бесплатная коллекционная карточная игра, в которой вы собираете персонажей, приемы, силы и экипировку и выходите на арену, чтобы вступить в зрелищный бой в формате "3 на 3" с управлением через сенсорный экран.

Ключевые особенности:

  • Используйте сенсорный экран вашего мобильного устройства, чтобы сражаться с врагами в зрелищном бою 3 на 3. Проводите по экрану пальцем и нажимайте на него, чтобы выполнять комбо. Копите силу для особых атаки и суперприемов, взятых непосредственно из консольной версии игры.
  • Создайте набор своих приемов, увеличивайте силы, развивайте персонажей и экипировку и побеждайте противников. Постоянно изменяйте вашу коллекцию карт, чтобы подстроить ее под ваш стиль игры и выставить лучшую команду в боях против супергероев и злодеев DC.
  • Сражайтесь с реальными противниками в сетевых битвах. Соревнуйтесь с игроками по всему миру за место в списках лидеров и в турнирах, полных потрясающих наград. Ведите свою команду к победе!
  • Собирайте и играйте за ваших любимцев из вселенной DC Comics: Супермена, Бэтмена, Чудо-Женщину, Джокера, Зеленую Стрелу, Флэша, Бэйна, Зеленого Фонаря, Думсдэя и многих других. С каждой альтернативной версией этих легендарных персонажей вы получаете новый набор сил и приемов, а также совершенно новый бой!
  • Лучшая в своем классе графика на вашем телефоне или планшете. Особая анимация для каждого супергероя и злодея. Сражайтесь в Лечебнице Аркхема, Пещере Бэтмена, Сторожевой башне и других легендарных локациях из DC Comics, полностью перенесенных в 3D.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Injustice: Gods Among Us:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 149
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Injustice: Gods Among Us

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