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Tower Defense Generals для Android

Tower Defense Generals 1.1 для Android

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Описание Tower Defense Generals 1.1 для AndroidОписание   Скачать Tower Defense Generals 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (76,88 Мб) Скриншоты Tower Defense Generals 1.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Tower Defense Generals 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tower Defense Generals 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Tower Defense Generals – неплохая реализация стратегии в стиле «Tower Defense». Как обычно, на вас будут нападать волны врагов, а ваша задача защищать объект и не дать вражеским юнитам пройти сквозь оборонные редуты.

Особенности игры включают:

  • 26 уровней.
  • Эпизоды в разной обстановке с уникальными особенностями.
  • 12 башен, среди которых лазерная турель, ракетная пусковая установка, пулемет и бронетехника поддержки.
  • 20 видов врагов.
  • Легендарные генералы на поле боя.
  • Улучшение башен для максимальной эффективности.
Скриншоты Tower Defense Generals:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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