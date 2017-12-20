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5 Todoist помогает переместить все идеи и задачи из вашей головы в ваш список дел — в любое время, в любом месте и на каждом устройстве, которым вы пользуетесь: iPhone, iPad, Apple Watch и macOS. Даже без подключения к интернету. Приложение поможет: Фиксировать и планировать задачи, как только вы о них подумали — простыми словами, через функцию «Быстрое добавление».

Помнить о дедлайнах и развивать стойкие привычки с помощью повторяющихся сроков выполнения – например, «каждый второй понедельник».

Освободить больше места в своей голове, назначив задачи коллегам в общих проектах.

Выделять самые важные дела на каждый день с помощью цветовых уровней приоритета.

Видеть свой прогресс за день и неделю в наглядных графиках продуктивности. Присутствует возможность сделать Todoist своей главной платформой по выполнению задач, с которой интегрируются более 60 популярных сервисов, включая Dropbox, Amazon Alexa, Zapier, IFTTT и Slack. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Todoist для Android