Todoist – удивительно простой менеджер задач и список дел для современной жизни, который превращает ваш Android-смартфон или планшет в мощный инструмент для выполнения личных, рабочих и совместных проектов.
Основные возможности:
Управляйте вашими задачами из любого места - даже оффлайн. Добавляйте, выполняйте и переназначайте задачи с вашего телефона, планшета, настольного компьютера, браузера, почты, умных часов и многого другого. Автоматическая синхронизация на всех устройствах.
Планируйте заранее и никогда не пропускайте дэдлайны. Отслеживайте ваши важные дэдллайны с помощью сроков на естественном языке, дат начала и завершения, а также повторяющихся сроков. Просматривайте и организуйте ваши задачи на день или неделю вперед.
Очень простая и мощная организация дел. Переместите ваш список задач на новый уровень с помощью подзадач, подпроектов, оформленных специальными цветами проектов и уровней приоритета.
Легкое взаимодействие. Делитесь проектами, назначайте задачи и добавляйте комментарии внутри приложения. Получайте постоянные уведомления когда бы ваши коллеги ни вносили изменения.
Визуализируйте вашу продуктивность. Используйте Todoist Карма для установки еженедельных/ежемесячных целей, набирайте баллы и отслеживайте ваш прогресс с красивыми графиками для каждого проекта.
Используйте Todoist со всеми любимыми приложениями. Сделайте ваш менеджер задач более мощным с помощью интеграций с Google Drive, Cloud Magic, календарем Sunrise, Toggl, IFTTT и Zapier.