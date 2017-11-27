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CATS: Crash Arena Turbo Stars для Android

CATS: Crash Arena Turbo Stars 2.4 для Android

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Описание CATS: Crash Arena Turbo Stars 2.4 для AndroidОписание   Скачать CATS: Crash Arena Turbo Stars 2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (42,35 Мб) Скриншоты CATS: Crash Arena Turbo Stars 2.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика CATS: Crash Arena Turbo Stars 2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о CATS: Crash Arena Turbo Stars 2.4 для AndroidОтзывы (0)  
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CATS: Crash Arena Turbo Stars - стильный и крутой конструктор боевых машин для Android-смартфонов и планшетов. Присоединяйся к более чем 50 миллионам игроков со всего мира и стань звездой Арены!

Объединяйтесь в могущественные банды, участвуйте в битвах банд, чтобы выйграть совершенно новые оружия и используйте их для создания непобедимого боевого робота. Заставь оппонентов почувствовать свою силу!

Особенности игры:

  • Построй боевого робота из подручных средств и улучшай его сотнями новых деталей, чтобы создать непобедимую машину смерти.
  • Окажись в роли злобного уличного кота и сражайся с другими игроками в увлекательных мультиплеерных сражениях!
  • Открой сотни различных корпусов, пушек и гаджетов для своей машины. Обхитри противников с помощью своего уникального дизайна!
  • Создай могущественную банду и повелевай дорогами! Участвуй в битвах банд, чтобы получить уникальные запчасти. Заведи новых друзей и делись секретами в общем чате банды.
  • Сражайся против реальных игроков со всего мира за первое место в Мировом Чемпионате.
  • Делай ставки на сильнейшие машины и делись лучшими боями.
Скриншоты CATS: Crash Arena Turbo Stars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОнлайн клиенты
 Программа CATS: Crash Arena Turbo Stars отмечена редакцией SoftPortal.com
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