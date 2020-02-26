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World of Warships Blitz для Android

World of Warships Blitz 3.0.0 для Android

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Описание World of Warships Blitz 3.0.0 для AndroidОписание   Скачать World of Warships Blitz 3.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (107,89 Мб) Скриншоты World of Warships Blitz 3.0.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика World of Warships Blitz 3.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о World of Warships Blitz 3.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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World of Warships Blitz - бесплатный MMO-экшн, который погружает пользователя в захватывающие морские баталии первой половины 20-го века. Наслаждайтесь неограниченными возможностями геймплея с четырьмя классами кораблей (эсминцы, крейсера, линкоры и авианосцы), множеством оборудования и улучшений, а также разнообразными картами, вдохновленными реальными местоположениями в Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах.

На данный момент доступно шесть наций: США, Япония, Великобритания, Германия, СССР и Франция. Участвуя в боях (присутствуют одиночные бои в составе случайной команды, командные бои, кооперативные бои с ботами, компании, а также планируется запуск ранговых боев), игрок, в зависимости от личной эффективности в сражении, получает кредиты и опыт, которые затем можно потратить на модернизацию имеющихся кораблей или исследования и покупки новых.

Бои 7х7 идеально оптимизированы для мобильных устройств: они обеспечивают скорость и невидимость эсминцев, выносливость и огневую мощь линкоров, маневренность и тактическую сноровку крейсеров или многозадачность авианосцев. Возьмите штурвал, командующий, сокрушите врага и доминируйте на морских просторах.

Ключевые особенности:

  • Бои 7х7 с другими игроками в режиме онлайн.
  • 6 наций (США, Япония, Великобритания, Германия, СССР и Франция).
  • 4 класса кораблей (эсминцы, крейсера, линкоры и авианосцы).
  • Множество оборудования и улучшений.
  • Различные режимы боя.
  • Разнообразные игровые локации.
  • Просмотр личной статистики.
  • Встроенный игровой чат.
  • Наличие черного списка и списка друзей.
  • Камуфляжи, снаряжение, припасы и бустеры.
  • Сенсорное или рулевое управление.
  • Выбор в настройках качества графики.
  • Возможность включения/отключения музыки, звуков или чата.
World of Warships Blitz
World of Warships Blitz
World of Warships Blitz
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 484
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D - Онлайн клиенты
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Отзывы о программе World of Warships Blitz

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