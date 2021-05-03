Garena Free Fire для Android
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.60.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED
|Категории:
|Экшен и 3D - Онлайн клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 193 | Статистика
|Размер:
|43,64 Мб
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Garena Free Fire - мобильный аналог "Королевской битвы" - шутер на выживание от третьего лица. Вы и еще 49 других игроков десантируетесь с парашютом на безлюдный отдаленный остров. И самая главная задача каждого игрока - остаться последним выжившим на этом острове.
Шансы на выживание увеличиваются, если экипировать своего персонажа оружием и различным дополнительным снаряжением (например каска, рюкзак, аптечки, бронежилет и пр.), которое можно искать на острове или снимать с поверженных противников. Можно выбирать место приземления, направляя парашют туда, где больше всего оружия или меньше других игроков. Поле боя со временем сужается, оставляя ограниченную безопасную зону, заставляя игроков бороться за свои жизни.
Исследуйте огромную карту на машине, прячьтесь в траншеях или скройтесь в высокой траве. Устраивайте засады, кемпирите, ваша цель - выжить.
Ключевые особенности:
- Увлекательные 10 минутные бои между 50 игроками.
- Простое управление и реалистичная графика.
- Реалистичный открытый мир.
- Несколько режимов игры.
- Возможность создавать гильдии.
- Большой выбор оружия и приспособлений.
- Возможность использовать любую стратегию, которая приведет к успеху.
- Возможность объединяться в отряд из 4 человек и общаться при помощи внутриигровой связи.
- Ищите оружие, оставайтесь в безопасной зоне, лутайте врагов и станьте единственным выжившим. По пути избегайте авиаударов и отправляйтесь за ящиками воздушного снабжения, чтобы получить преимущество перед остальными.
- Новое Оружие - Корд
- Точка Возрождения и Торговый Автомат теперь на всех картах
- Исправления в Характеристиках Оружия
- На Полигоне доступен Боксёрский Ринг
Переработанная Система Персонажей:
- Новый Интерфейс Персонажей
- Уменьшена цена улучшения Персонажа
- Навык Пробуждённого Персонажа теперь совмещён с оригинальным Навыком
- Исправления в балансе Персонажей
6 Сезон Битвы Отрядов начнётся в 15.04 в 12:00 GMT +3.
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