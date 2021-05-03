Garena Free Fire - мобильный аналог "Королевской битвы" - шутер на выживание от третьего лица. Вы и еще 49 других игроков десантируетесь с парашютом на безлюдный отдаленный остров. И самая главная задача каждого игрока - остаться последним выжившим на этом острове.

Шансы на выживание увеличиваются, если экипировать своего персонажа оружием и различным дополнительным снаряжением (например каска, рюкзак, аптечки, бронежилет и пр.), которое можно искать на острове или снимать с поверженных противников. Можно выбирать место приземления, направляя парашют туда, где больше всего оружия или меньше других игроков. Поле боя со временем сужается, оставляя ограниченную безопасную зону, заставляя игроков бороться за свои жизни.

Исследуйте огромную карту на машине, прячьтесь в траншеях или скройтесь в высокой траве. Устраивайте засады, кемпирите, ваша цель - выжить.

Ключевые особенности: