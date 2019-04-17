Run Race 3D - захватывающая игра для Android, в которой необходимо соревноваться с другими игроками в искусстве паркура. Нужно будет в совершенстве овладеть прыжками со стены на стену, освоить веревки, кувырки, ускорения и прыжки, а также научиться без ошибок раскачиваться, зацепляясь за турники.

Постепенно будут открываться новые локации, на которых нужно будет использовать совершенно другие приемы, чтобы прийти первым. Даже малейшая оплошность может стоить победы.

Побеждая опонентов вы будете повышать свой рейтинг. Кроме того, присутствует возможность изменять внешний вид своего персонажа по своему усмотрению, выбирая ему одежду, победный танец, цвет и прочее.