Run Race 3D для Android

Run Race 3D 1.1.3 для Android

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Описание Run Race 3D 1.1.3 для AndroidОписание   Скачать Run Race 3D 1.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (38,24 Мб) Скриншоты Run Race 3D 1.1.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Run Race 3D 1.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Run Race 3D 1.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Run Race 3D - захватывающая игра для Android, в которой необходимо соревноваться с другими игроками в искусстве паркура. Нужно будет в совершенстве овладеть прыжками со стены на стену, освоить веревки, кувырки, ускорения и прыжки, а также научиться без ошибок раскачиваться, зацепляясь за турники.

Постепенно будут открываться новые локации, на которых нужно будет использовать совершенно другие приемы, чтобы прийти первым. Даже малейшая оплошность может стоить победы.

Побеждая опонентов вы будете повышать свой рейтинг. Кроме того, присутствует возможность изменять внешний вид своего персонажа по своему усмотрению, выбирая ему одежду, победный танец, цвет и прочее.

Run Race 3D
Run Race 3D
Run Race 3D
Run Race 3D
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыОнлайн клиенты
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Отзывы о программе Run Race 3D

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