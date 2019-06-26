Дурак Онлайн - популярная карточная игра, цель которой избавиться от всех карт в руке. Играют от 2 до 6 игроков по сети в режиме реального времени. Присутствует возможность выбирать размер колоды (24, 36 или 52 карты).

Игроки, которым удалось избавиться от карт, выбывают из игры и получают вознаграждение - часть кона. Последний игрок, оставшийся с картами, проигрывает. Кроме того, игрок считается проигравшим, если он преждевременно заканчивает игру.

Присутствуют друзья, чаты, подарки, доска достижений, а также приватные игры с паролем.

Основные возможности: