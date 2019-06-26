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Дурак Онлайн 1.7.5 для Android
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Дурак Онлайн - популярная карточная игра, цель которой избавиться от всех карт в руке. Играют от 2 до 6 игроков по сети в режиме реального времени. Присутствует возможность выбирать размер колоды (24, 36 или 52 карты).
Игроки, которым удалось избавиться от карт, выбывают из игры и получают вознаграждение - часть кона. Последний игрок, оставшийся с картами, проигрывает. Кроме того, игрок считается проигравшим, если он преждевременно заканчивает игру.
Присутствуют друзья, чаты, подарки, доска достижений, а также приватные игры с паролем.
Основные возможности:
- Удобный интерфейс с поддержкой поворота устройства.
- Игра только по сети с живыми людьми, от 2 до 6 игроков.
- Размер колоды 24, 36 или 52 карты.
- Классические правила: "подкидной" или "переводной".
- Режим "подкидывают соседи" или "подкидывают все".
- Возможность подкидывать больше одной карты за раз.
- Друзья, чаты, подарки, доска достижений.
- Приватные игры с паролем.
- Возможность повторить игру с теми же игроками.
- Возможность отменить случайный бросок карты.
- Привязка учетной записи к Google аккаунту.
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