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Дурак Онлайн для Android

Дурак Онлайн 1.7.5 для Android

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Описание Дурак Онлайн 1.7.5 для AndroidОписание   Скачать Дурак Онлайн 1.7.5 для AndroidСКАЧАТЬ (24,09 Мб) Скриншоты Дурак Онлайн 1.7.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Дурак Онлайн 1.7.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Дурак Онлайн 1.7.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Дурак Онлайн - популярная карточная игра, цель которой избавиться от всех карт в руке. Играют от 2 до 6 игроков по сети в режиме реального времени. Присутствует возможность выбирать размер колоды (24, 36 или 52 карты).

Игроки, которым удалось избавиться от карт, выбывают из игры и получают вознаграждение - часть кона. Последний игрок, оставшийся с картами, проигрывает. Кроме того, игрок считается проигравшим, если он преждевременно заканчивает игру.

Присутствуют друзья, чаты, подарки, доска достижений, а также приватные игры с паролем.

Основные возможности:

  • Удобный интерфейс с поддержкой поворота устройства.
  • Игра только по сети с живыми людьми, от 2 до 6 игроков.
  • Размер колоды 24, 36 или 52 карты.
  • Классические правила: "подкидной" или "переводной".
  • Режим "подкидывают соседи" или "подкидывают все".
  • Возможность подкидывать больше одной карты за раз.
  • Друзья, чаты, подарки, доска достижений.
  • Приватные игры с паролем.
  • Возможность повторить игру с теми же игроками.
  • Возможность отменить случайный бросок карты.
  • Привязка учетной записи к Google аккаунту.
Дурак Онлайн
Дурак Онлайн
Дурак Онлайн
Дурак Онлайн
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКарточные - Онлайн клиенты
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