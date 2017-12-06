Seagate DiscWizard - пакет инструментов, который позволяет создавать резервные копии операционной системы, приложений, пользовательских настроек и всех имеющихся данных, а также надежно уничтожать всю конфиденциальную информацию, ставшую ненужной.
Приложение позволяет выполнять резервное копирование всего диска или выбранных разделов, предоставляет все необходимые инструменты для восстановления компьютера в случае потери данных, случайного удаления важных файлов и папок или полного отказа жесткого диска. Резервные копии можно хранить почти на любом устройстве хранения на ПК.
Основные возможности:
Создание резервных копий операционной системы, приложений, пользовательских настроек.
Возможность создания загрузочных CD-R/DVD-R дисков, на которых можно создавать резервные копии.
Клонирование диска.
Проверка резервной копии.
Аварийное восстановление данных.
Планировщик.
Поддержка файловых систем FAT16/32, NTFS, Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS, Linux SWAP.
Поддержка различных носителей данных (жесткие диски, твердотельные накопители (SSD), сетевые устройства хранения, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (включая двухслойные DVD+R), DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, BD-RE, устройства хранения USB 1.1/2.0/3.0, FireWire (IEEE-1394) и PC card, REV и другие съемные носители).
Наличие встроенного инструмента Seagate DriveCleanser, который позволяет уничтожить все данные на выбранных жестких дисках и разделах без возможности восстановления.