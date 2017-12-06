Seagate DiscWizard для Windows

Seagate DiscWizard 18.0.6036

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Описание Seagate DiscWizard 18.0.6036Описание   Скачать Seagate DiscWizard 18.0.6036СКАЧАТЬ (278,8 Мб) Скриншоты Seagate DiscWizard 18.0.6036Скриншоты (3)   Статистика Seagate DiscWizard 18.0.6036Статистика   Отзывы о Seagate DiscWizard 18.0.6036Отзывы (0)  
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Seagate DiscWizard - пакет инструментов, который позволяет создавать резервные копии операционной системы, приложений, пользовательских настроек и всех имеющихся данных, а также надежно уничтожать всю конфиденциальную информацию, ставшую ненужной.

Приложение позволяет выполнять резервное копирование всего диска или выбранных разделов, предоставляет все необходимые инструменты для восстановления компьютера в случае потери данных, случайного удаления важных файлов и папок или полного отказа жесткого диска. Резервные копии можно хранить почти на любом устройстве хранения на ПК.

Основные возможности:

  • Создание резервных копий операционной системы, приложений, пользовательских настроек.
  • Возможность создания загрузочных CD-R/DVD-R дисков, на которых можно создавать резервные копии.
  • Клонирование диска.
  • Проверка резервной копии.
  • Аварийное восстановление данных.
  • Планировщик.
  • Поддержка файловых систем FAT16/32, NTFS, Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS, Linux SWAP.
  • Поддержка различных носителей данных (жесткие диски, твердотельные накопители (SSD), сетевые устройства хранения, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (включая двухслойные DVD+R), DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, BD-RE, устройства хранения USB 1.1/2.0/3.0, FireWire (IEEE-1394) и PC card, REV и другие съемные носители).
  • Наличие встроенного инструмента Seagate DriveCleanser, который позволяет уничтожить все данные на выбранных жестких дисках и разделах без возможности восстановления.
  • И многое другое.
Скриншоты Seagate DiscWizard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРезервное копирование
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