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PicsArt Color для Android

PicsArt Color 2.4.3 для Android

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Описание PicsArt Color 2.4.3 для AndroidОписание   Скачать PicsArt Color 2.4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (12,22 Мб) Скриншоты PicsArt Color 2.4.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика PicsArt Color 2.4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о PicsArt Color 2.4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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PicsArt Color - отличное приложение, которое предлагает полный набор для рисования с огромной функциональностью как для новичков, так и для профи. Доступны такие функции, как слой на слое, палитра цветов для всевозможных комбинаций цветов, полностью настраиваемые кисти, уникальная функция симметричного рисования и удивительная текстурная кисть.

Подпиши только что сделанное селфи, рисуй захватывающие фантазийные миры или просто раскрась изображение! Интуитивно-понятный интерфейс лишь способствует тому, что ты будешь больше рисовать что-то потрясающее, чем долго что-то искать.

Основные возможности:

  • Симметричное рисование с вращающейся осью
  • Текстурная кисть - рисуй не только цветом, но и текстурой!
  • Узоры и Заливка цветом
  • Полная библиотека настраиваемых кистей
  • Цветовое колесо и Миксер для подбора любых желаемых цветов
  • Многослойность
  • Режимы наложения
  • Инструмент "Текст", позволяющий рисовать и стирать текстом
  • Автовосстановление рисунков.
Скриншоты PicsArt Color:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа PicsArt Color отмечена редакцией SoftPortal.com
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