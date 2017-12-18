PicsArt Color - отличное приложение, которое предлагает полный набор для рисования с огромной функциональностью как для новичков, так и для профи. Доступны такие функции, как слой на слое, палитра цветов для всевозможных комбинаций цветов, полностью настраиваемые кисти, уникальная функция симметричного рисования и удивительная текстурная кисть.

Подпиши только что сделанное селфи, рисуй захватывающие фантазийные миры или просто раскрась изображение! Интуитивно-понятный интерфейс лишь способствует тому, что ты будешь больше рисовать что-то потрясающее, чем долго что-то искать.

Основные возможности: