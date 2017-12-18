Adobe Photoshop Sketch 2.0.162 для Android
Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами и другими инструментами,
FaceMatch 2.9 для Android
FaceMatch - интересное приложение для Android, позволяющее распознавать лицо на фотографии и сравнивать его с "мастер-лицом", хранящемся на сайте в Интернете
PicsArt Color 2.4.3 для Android
Продвинутое мобильное приложение по цифровому рисованию, с помощью которого можно создавать удивительные и потрясающие цифровые рисунки, от эскиза до детальных
Google Фото 2.16.0.157775819 для Android
Google Фото – новый современный подход к работе с фотографиями и видеороликами. Новые файлы автоматически загружаются в облачное хранилище, сортируются и становятся
Поменяй лицо 2 6.6 для Android
Поменяй лицо 2 – приложение превращает любую вашу фотографию в веселую карикатурную пародию. Меняйте любые черты лица и добавляйте им смешные носы, глаза, уши,
Boomerang 1.4.5 для Android
Boomerang – приложение для создания мини роликов от популярного сервиса Instagram. Пользователям не придется долго разбираться с интерфейсов, просто нажмите одну