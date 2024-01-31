Slidebox для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 022 | Статистика
Размер:12,92 Мб
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Slidebox - удобное Android-приложение, благодаря которому пользователь может быстро и легко управлять галереей своих фотографий при помощи жестов. Присутствует возможность просматривать фотографии в полноэкранном режиме, удалять ненужные фотографии, искать дубликаты, сортировать фотографии в альбоме и многое другое.

Основные возможности Slidebox:

  • Удаление ненужных фотографий и дубликатов.
  • Сортировка фотографий в альбоме.
  • Сравнение похожих фотографий в полноэкранном режиме.
  • Фотографии и альбомы организованы непосредственно в галерее устройства.
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