Slidebox - удобное Android-приложение, благодаря которому пользователь может быстро и легко управлять галереей своих фотографий при помощи жестов. Присутствует возможность просматривать фотографии в полноэкранном режиме, удалять ненужные фотографии, искать дубликаты, сортировать фотографии в альбоме и многое другое.

Основные возможности Slidebox: