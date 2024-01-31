Slidebox для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Slidebox LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 022 | Статистика
|Размер:
|12,92 Мб
|СКАЧАТЬ
Slidebox - удобное Android-приложение, благодаря которому пользователь может быстро и легко управлять галереей своих фотографий при помощи жестов. Присутствует возможность просматривать фотографии в полноэкранном режиме, удалять ненужные фотографии, искать дубликаты, сортировать фотографии в альбоме и многое другое.
Основные возможности Slidebox:
- Удаление ненужных фотографий и дубликатов.
- Сортировка фотографий в альбоме.
- Сравнение похожих фотографий в полноэкранном режиме.
- Фотографии и альбомы организованы непосредственно в галерее устройства.
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