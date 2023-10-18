Раскраски для детей для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|107 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Y.S.Kidgames
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 782 | Статистика
|Размер:
|19,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Раскраски для детей - обучающая игра для детей дошкольного возраста. Дети выбирают раскраску и метод разрисовки: штриховка карандашом или заливка. Переключение между ними осуществляется при помощи кнопки на панели управления. Игра помогает детям научиться сочетать цвета и развивает двигательные навыки.
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Admin
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