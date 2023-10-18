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Раскраски для детей для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:107 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 782 | Статистика
Размер:19,24 Мб
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Раскраски для детей скриншот № 2
Раскраски для детей скриншот № 3
Раскраски для детей скриншот № 4

Раскраски для детей - обучающая игра для детей дошкольного возраста. Дети выбирают раскраску и метод разрисовки: штриховка карандашом или заливка. Переключение между ними осуществляется при помощи кнопки на панели управления. Игра помогает детям научиться сочетать цвета и развивает двигательные навыки.

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