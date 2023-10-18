Раскраски для детей - обучающая игра для детей дошкольного возраста. Дети выбирают раскраску и метод разрисовки: штриховка карандашом или заливка. Переключение между ними осуществляется при помощи кнопки на панели управления. Игра помогает детям научиться сочетать цвета и развивает двигательные навыки.