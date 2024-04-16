Recolor для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.7.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 213 | Статистика
Размер:50.83 Мб
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Recolor скриншот № 1
Recolor скриншот № 2
Recolor скриншот № 3

Recolor - отличная раскраска для Android-смартфонов и планшетов, включающая в себя более 700 уникальных изображений, количество которых ежедневно пополняется. Все изображения отсортированы по темам (бесплатные, животные, артисты, праздники, фэнтези, мода, растения, еда, люди и пр.), а также по уровню сложности от новичка до эксперта.

Свежие и гармонические цветовые палитры предназначены для снятия напряжения и стресса. Раскраска дает возможность трансформировать тревогу в удовлетворение, ведь творческие достижения это идеальный способ отойти от стрессов повседневной жизни.

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