Recolor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sumoing Ltd.
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 213 | Статистика
|Размер:
|50.83 Мб
|СКАЧАТЬ
Recolor - отличная раскраска для Android-смартфонов и планшетов, включающая в себя более 700 уникальных изображений, количество которых ежедневно пополняется. Все изображения отсортированы по темам (бесплатные, животные, артисты, праздники, фэнтези, мода, растения, еда, люди и пр.), а также по уровню сложности от новичка до эксперта.
Свежие и гармонические цветовые палитры предназначены для снятия напряжения и стресса. Раскраска дает возможность трансформировать тревогу в удовлетворение, ведь творческие достижения это идеальный способ отойти от стрессов повседневной жизни.
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