Recolor - отличная раскраска для Android-смартфонов и планшетов, включающая в себя более 700 уникальных изображений, количество которых ежедневно пополняется. Все изображения отсортированы по темам (бесплатные, животные, артисты, праздники, фэнтези, мода, растения, еда, люди и пр.), а также по уровню сложности от новичка до эксперта.

Свежие и гармонические цветовые палитры предназначены для снятия напряжения и стресса. Раскраска дает возможность трансформировать тревогу в удовлетворение, ведь творческие достижения это идеальный способ отойти от стрессов повседневной жизни.