Patternator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bazaart
|Категории:
|Редакторы - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 482 | Статистика
|Размер:
|7.4 Мб
|СКАЧАТЬ
Patternator – с помощью программы можно создавать узоры, фоны, обои и распечатывать их на чехле для смартфона.
Основные возможности приложения:
- Огромное количество стикеров, фоновых оттенков и узоров.
- Создание узоров на основе стикеров или собственных фотографий.
- Корректировка размера изображения, расстояния между узорами, поворота и другие параметры с помощью встроенного редактора.
- Возможность сохранять картинки в разрешении Ultra HD.
- Делитесь изображениями в Instagram, Tumblr, We Heart It и других сервисах.
Мощный фоторедактор для вырезания и вставки лиц на фотографиях. Позволяет создавать...
Простой и удобный в использовании фоторедактор для Android, который позволяет вырезать...
Простой, но одновременно невероятно функциональный фоторедактор для мобильных...
Инновационное приложение для редактирования фотографий с помощью искусственного...
Prisma – фоторедактор для Android превратит ваши фотографии в красочные картины в стиле Ван...
Adobe Photoshop Sketch 2.2.321
Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами,...
Отзывы о программе Patternator
Admin
Отзывов о программе Patternator 3.0.2 пока нет, можете добавить...