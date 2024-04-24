Patternator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 482 | Статистика
Размер:7.4 Мб
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Patternator скриншот № 1
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Patternator скриншот № 4

Patternator – с помощью программы можно создавать узоры, фоны, обои и распечатывать их на чехле для смартфона.

Основные возможности приложения:

  • Огромное количество стикеров, фоновых оттенков и узоров.
  • Создание узоров на основе стикеров или собственных фотографий.
  • Корректировка размера изображения, расстояния между узорами, поворота и другие параметры с помощью встроенного редактора.
  • Возможность сохранять картинки в разрешении Ultra HD.
  • Делитесь изображениями в Instagram, Tumblr, We Heart It и других сервисах.
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