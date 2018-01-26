Программы для Android » Игры » Логические » Судоку 1.2.4 для Android
Судоку для Android

Судоку 1.2.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Судоку 1.2.4 для AndroidОписание   Скачать Судоку 1.2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (13,17 Мб) Скриншоты Судоку 1.2.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Судоку 1.2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Судоку 1.2.4 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Судоку – классическая игра-головоломка с числами. Оцените удобство судоку пазлов на мобильном устройстве, это отличная альтернатива бумаге и карандашу!

В начале игры некоторые клетки таблицы заполнены цифрами, в зависимости от уровня сложности. Цель игры – заполнить все клетки цифрами от 1 до 9. Изучите игровое поле и найдите подходящие цифры, но помните, что в каждой из 9 строк, столбцов и блоков цифры не должны повторяться.

Присутствует несколько уровней сложности – от легкого до экспертного, которые подойдут каждому, а также множество функций для упрощения игры. При этом каждое судоку имеет одно решение – в каждую клетку подходит только одно число.

Ключевые особенности:

  • Более 5000 уникальных судоку-головоломок.
  • 4 уровня сложности: легкий, средний, сложный и экспертный.
  • Ежедневные испытания. Решайте судоку каждый день и получайте уникальные награды.
  • Возможность делать заметки, добавляя предполагаемые варианты решения в ячейку, чтобы не держать их в голове.
  • Подсказки.
  • Наличие функции автоматической проверки каждого хода.
  • Выделение повторяющихся цифр.
  • Подробная игровая статистика.
  • Отмена. Сделали ошибку? Просто исправьте ее!
  • Автосохранение.
  • Выделение строки, столбца и блока выбранной ячейки.
  • Выделение одинаковых цифр.
  • Ластик. Очистите ячейки с неверными цифрами.
Скриншоты Судоку:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 12
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки
 Программа Судоку отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Логические"
 

Длинные нарды 5.45 для Android

Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом», с друзьями на одном устройстве или с другими игроками по сети/Bluetooth. В

Слова из Слова 5.5 для Android

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер

Все Сканворды 1.3.2c для Android

Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в

Мастер Логики 2.0.19 для Android

Замечательная и необычная головоломка, которая протестирует вашу внимательность, а также способность мыслить нестандартно. Доступно более 200 уникальных пазлов.

Короткие нарды 1.11 для Android

Короткие нарды – попробуйте свои силы в настольной игре. Найдите себе соперников в интернете, пригласите играть знакомого на одном устройстве или связывайтесь с

250+ Solitaire Collection 4.6.4 для Android

250+ Solitaire Collection – отличный набор пасьянсов на любой вкус. В игре присутствуют практически все популярные пасьянсы, включая Свободную ячейку, Косынку,

скачать Adguard

Отзывы о программе Судоку

Admin

Отзывов о программе Судоку 1.2.4 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 