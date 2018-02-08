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Чудо пазлы для Android

Чудо пазлы 5.2.4 для Android

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Описание Чудо пазлы 5.2.4 для AndroidОписание   Скачать Чудо пазлы 5.2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (89,69 Мб) Скриншоты Чудо пазлы 5.2.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Чудо пазлы 5.2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Чудо пазлы 5.2.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Чудо пазлы – это постоянно обновляемая неповторимая коллекция пазлов для настоящих любителей головоломок! Огромный выбор красочных, качественных изображений разной тематики, предельно простой интерфейс и приятная музыка, помогут Вам отвлечься от повседневных забот и подарят немало минут приятного отдыха.

Оснвные возможности:

  • Разнообразие выбора – более 5000 пазлов высокого разрешения!
  • Постоянно обновляемая галерея изображений – новый бесплатный пазл ежедневно!
  • 5 уровней сложности (до 630 кусочков)!
  • Режим вращения кусочков – для настоящих профессионалов!
  • Возможность собирать пазлы из своих фотографий!
  • Возможность сохранения собранного изображения в фотоальбом!
  • Дружелюбный интерфейс игры!
Скриншоты Чудо пазлы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
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