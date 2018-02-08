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Dig Out!: Короли подземелий для Android

Dig Out!: Короли подземелий 1.8.1 для Android

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Описание Dig Out!: Короли подземелий 1.8.1 для AndroidОписание   Скачать Dig Out!: Короли подземелий 1.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (92,07 Мб) Скриншоты Dig Out!: Короли подземелий 1.8.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Dig Out!: Короли подземелий 1.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dig Out!: Короли подземелий 1.8.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Попробуй себя в роли шахтера в новой игре Dig Out! Твоя задача – спуститься по шахте как можно глубже и накопать как можно больше драгоценных камней.

Стоит помнить, что количество ходов ограничено, а кирка может сломаться в самый неподходящий момент! При этом профессия землекопа очень опасна – персонажа запросто может придавить камнем. В недрах подземелья игрока поджидают и другие неприятности - полчища змей, пауков, привидений и прочей нечисти. Устрой им хитрую западню первым, вовремя сбросив сверху тяжеленный камень и получи свои сокровища!

Особенности игры:

  • Бесконечный подземный мир, генерируемый случайным образом;
  • Новые ловушки, которых ты не встречал в других диггер-играх;
  • Соревнуйся с друзьями за звание “Лучшего Шахтера”;
  • Уникальный набор кирок на любой случай;
  • Секретные сундуки с сокровищами, которые не так просто отыскать;
  • Ты сам выбираешь свою стратегию и персонажа игры!
Скриншоты Dig Out!: Короли подземелий:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки - Аркады и 2D
 Программа Dig Out!: Короли подземелий отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Dig Out!: Короли подземелий

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