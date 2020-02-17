MeMeMerge! - это логическая игра, в которой вам необходимо соединять вместе блоки с одинаковыми цифрами для получения блока с большей цифрой. В игре присутствуют цели, которые необходимо выполнить, например собрать блок с числом 256 или с числом 2048.

В начале игра очень простая и расслабляющая. Стреляй блоками, собирай число 64 и всё! Но как только ты соберешь несколько блоков с номером 64, тогда начнется настоящее веселье! С каждым большим новым числом, игра будет бросать тебе вызов. Докажи, что ты можешь быстро думать и быстро принимать решения. Выполни серию слияний и собери блок с номером 2048! Попробуешь?

Особенности игры: