MeMeMerge! для Android

MeMeMerge! 1.2.0 для Android

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Описание MeMeMerge! 1.2.0 для AndroidОписание   Скачать MeMeMerge! 1.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (5,37 Мб) Скриншоты MeMeMerge! 1.2.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика MeMeMerge! 1.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о MeMeMerge! 1.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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MeMeMerge! - это логическая игра, в которой вам необходимо соединять вместе блоки с одинаковыми цифрами для получения блока с большей цифрой. В игре присутствуют цели, которые необходимо выполнить, например собрать блок с числом 256 или с числом 2048.

В начале игра очень простая и расслабляющая. Стреляй блоками, собирай число 64 и всё! Но как только ты соберешь несколько блоков с номером 64, тогда начнется настоящее веселье! С каждым большим новым числом, игра будет бросать тебе вызов. Докажи, что ты можешь быстро думать и быстро принимать решения. Выполни серию слияний и собери блок с номером 2048! Попробуешь?

Особенности игры:

  • Тренируется ваш мозг для быстрого принятия решений.
  • Присутствуют элементы экшена за счет "стрельбы" блоками.
  • Несколько последовательных слияний (комбо) дают повышенные очки.
  • Игра подходит для многих возрастов.
  • Простые правила игры.
  • Автоматическое сохранение прогресса игры в любое время.
  • Быстрый старт игры.
MeMeMerge!
MeMeMerge!
MeMeMerge!
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе MeMeMerge!

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