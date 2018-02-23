ePayments – удобный электронный кошелек для тех, кто зарабатывает в интернете. С помощью приложения можно получать выплаты от партнеров и работодателей, оплачивать услуги, снимать наличные в любой точке мира с помощью персональной карты ePayments Prepaid Mastercard.
Основные возможности:
Переводы на личный кошелек или карту ePayments Prepaid Mastercard;
Переводы по банковским реквизитам, доступным в приложении ePayments;
Переводы с криптовалютного кошелька BTC, LTC, ETH и BCC.
Снятие наличных в банкоматах по всему миру с помощью персональной карты ePayments Prepaid Mastercard;
Оплата товаров в магазинах и интернете;
Моментальный перевод денег на вашу любую банковскую карту VISA, Mastercard, Maestro, МИР;
Перевод денег любому человеку по номеру телефона или e-mail без комиссии;
Перевод денег на любые кошельки Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney c минимальными комиссиями;
Покупка криптовалюты (bitcoin, litecoin, ethereum, bitcoin cash) по максимально выгодному курсу прямо в приложении;
Отправка денег на ваш банковский счет, открытый в любой стране мира;
Обмен денег на USD, EUR и RUB по рыночному курсу;
Безопасные платежи с Mastercard SecureCode;
Оплата покупок в одно касание с Mastercard Contactless;