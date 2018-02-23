ePayments для Android

ePayments 3.7.3 для Android

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Описание ePayments 3.7.3 для AndroidОписание   Скачать ePayments 3.7.3 для AndroidСКАЧАТЬ (29,46 Мб) Скриншоты ePayments 3.7.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика ePayments 3.7.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о ePayments 3.7.3 для AndroidОтзывы (0)  
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ePayments – удобный электронный кошелек для тех, кто зарабатывает в интернете. С помощью приложения можно получать выплаты от партнеров и работодателей, оплачивать услуги, снимать наличные в любой точке мира с помощью персональной карты ePayments Prepaid Mastercard.

Основные возможности:

  • Переводы на личный кошелек или карту ePayments Prepaid Mastercard;
  • Переводы по банковским реквизитам, доступным в приложении ePayments;
  • Переводы с криптовалютного кошелька BTC, LTC, ETH и BCC.
  • Снятие наличных в банкоматах по всему миру с помощью персональной карты ePayments Prepaid Mastercard;
  • Оплата товаров в магазинах и интернете;
  • Моментальный перевод денег на вашу любую банковскую карту VISA, Mastercard, Maestro, МИР;
  • Перевод денег любому человеку по номеру телефона или e-mail без комиссии;
  • Перевод денег на любые кошельки Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney c минимальными комиссиями;
  • Покупка криптовалюты (bitcoin, litecoin, ethereum, bitcoin cash) по максимально выгодному курсу прямо в приложении;
  • Отправка денег на ваш банковский счет, открытый в любой стране мира;
  • Обмен денег на USD, EUR и RUB по рыночному курсу;
  • Безопасные платежи с Mastercard SecureCode;
  • Оплата покупок в одно касание с Mastercard Contactless;
  • Установка и смена PIN-кода карты.
Скриншоты ePayments:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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